Çelik, değişim tartışmalarına karşı AKP’nin istikrar talebini ortaya koyduğunu ve kadınların siyasette güçlü temsil edildiğini söyledi.
Efkan Ala ve Mustafa Elitaş genel başkanvekilleri oldu
Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplantı sonunda MYK üyelerini açıkladığını belirtti. Yeni MYK'de Binali Yıldırım, Bekir Bozdağ, Bülent Tüfenkci, Derya Yanık, Fatma Güldemet Sarı, Haluk İpek, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Mehmet Özhaseki, Nurettin Canikli, Öznur Çalık ve Şamil Tayyar yer almadı.
Buna göre, yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) şu isimlerden oluştu:
- Genel Başkanvekili Efkan Ala
- Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş
- Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı
- Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir
- Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz
- Genel Sekreter Fatih Şahin
- Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sarıkaya
- Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ
- Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya
- Parti Sözcüsü Ömer Çelik
- Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur
- İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın
- Ar-ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen
- Mali İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz
- Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi
- Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan
- Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri
- Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz
Yüksek İstişare Kurulu yakında ilan edilecek
Çelik, önümüzdeki günlerde ilk MYK toplantısını gerçekleştireceklerini ve bütün birimlerin yarın sabah itibariyle görevine başlayacağını söyledi. Çelik, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu’nu da yakın zamanda ilan edeceklerini toplantıda ilettiğini aktardı.
İsrail-Filistin çatışmasına kaygılı bakış
Çelik, gündeme ilişkin sorulara da yanıt verdi. İsrail-Filistin çatışmasını yakından takip ettiklerini belirten Çelik, her türlü sivil ölüm kaybına karşı olduklarını ve sivillerin kaybına yol açacak şiddetten uzak durulması gerektiğini ifade etti. Çelik, şiddetin artırılmasının daha vahim sonuçları olacağından kaygı duyduklarını söyledi. Çelik, Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasının vatandaşların güvenliği için olduğunu ve çatışma bölgelerindeki vatandaşların oradan çıkarılması için çalıştıklarını bildirdi. Çelik, çatışma bölgesi olduğunda Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm imkanlarla ilgilendiğini vurguladı.