Çelik, değişim tartışmalarına karşı AKP’nin istikrar talebini ortaya koyduğunu ve kadınların siyasette güçlü temsil edildiğini söyledi.

Efkan Ala ve Mustafa Elitaş genel başkanvekilleri oldu

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplantı sonunda MYK üyelerini açıkladığını belirtti. Yeni MYK'de Binali Yıldırım, Bekir Bozdağ, Bülent Tüfenkci, Derya Yanık, Fatma Güldemet Sarı, Haluk İpek, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Mehmet Özhaseki, Nurettin Canikli, Öznur Çalık ve Şamil Tayyar yer almadı.

Buna göre, yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) şu isimlerden oluştu:

Genel Başkanvekili Efkan Ala

Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı

Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir

Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz

Genel Sekreter Fatih Şahin

Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sarıkaya

Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ

Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya

Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur

İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın

Ar-ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen

Mali İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz

Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi

Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri

Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz

Yüksek İstişare Kurulu yakında ilan edilecek

Çelik, önümüzdeki günlerde ilk MYK toplantısını gerçekleştireceklerini ve bütün birimlerin yarın sabah itibariyle görevine başlayacağını söyledi. Çelik, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu’nu da yakın zamanda ilan edeceklerini toplantıda ilettiğini aktardı.

İsrail-Filistin çatışmasına kaygılı bakış

Çelik, gündeme ilişkin sorulara da yanıt verdi. İsrail-Filistin çatışmasını yakından takip ettiklerini belirten Çelik, her türlü sivil ölüm kaybına karşı olduklarını ve sivillerin kaybına yol açacak şiddetten uzak durulması gerektiğini ifade etti. Çelik, şiddetin artırılmasının daha vahim sonuçları olacağından kaygı duyduklarını söyledi. Çelik, Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasının vatandaşların güvenliği için olduğunu ve çatışma bölgelerindeki vatandaşların oradan çıkarılması için çalıştıklarını bildirdi. Çelik, çatışma bölgesi olduğunda Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm imkanlarla ilgilendiğini vurguladı.