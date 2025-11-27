Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (YÖRKAM) Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlediği Uygulamalı Yörük Oyunları Çalıştayı'na katıldı.

ANTALYA (İGFA) - Çalıştayda Börü, Gübüdük, Kös, Aksir, Babıç Yandı, Cıngıldak, Follukfos, Terzi ve Şevt gibi oyunların kuralları, teknikleri, amaçları ve oynanış biçimlerine ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. Konuşmacılar oyunların kuşaktan kuşağa aktarılmasının kültürel hafızayı koruma açısından taşıdığı önemi vurgularken Başkan Uysal, çocukların günümüz yaşamında ekran bağımlılığı, obezite gibi sorunlarla sık karşılaştığını belirterek geleneksel açık hava oyunlarının değerine dikkat çekti.

Uysal, 'Çocuklarımızı bu rahatsızlıklardan korumanın panzehri onlara açık hava oyunlarını öğretmek, bu kültürü aktarmak ve fiziki mekânlarda bu oyunları oynamalarını sağlamaktır' dedi. Muratpaşa Belediyesi'nin her yıl düzenlediği Yörük Çalıştaylarına da değinen Uysal, şöyle konuştu:

'Umuyorum ki son 10 yılda yaptığımız Yörük Çalıştaylarına, yazılı kaynakları artırmaya ve temaları derinleştirmeye yönelik çok daha iyileri eklenir. Yörük kültürü, geleceğe miras bırakacağımız; bizi üretken kılan, moralimizi yüksek tutan, gelişmiş toplumların da çekirdeğini oluşturan bir kültürdür. Yerelden evrensele bizi geleceğe taşıyacak bir değerdir Yörük kültürü. Yapacağımız her katkı gelecekle ilgili bizi çoğaltır.'