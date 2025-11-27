Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden MOTAŞ'a Malatya İstihdam Merkezi aracılığıyla toplu ulaşım araçlarında istihdam edilmek üzere 30 otobüs şoförü alımı yapılacak.
MALATYA (İGFA) - Vatandaşların her türlü sorununa çözüm bulmaya gayret eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği 'Malatya İstihdam Merkezi' iş arayanlarla işvereni buluşturmaya devam ediyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in hayata geçirdiği projeler arasında yer alan Malatya İstihdam Merkezi' iş arayanların kariyerlerini geliştirmeye de fırsat sunuyor. Personel ihtiyacını karşılamak adına başvuru yapan şirketler arasında yer alan MOTAŞ ihtiyaç duyduğu personel alımı için Malatya İstihdam Merkezi üzerinden ilana çıktı.
Şoför olarak istihdam edilecek personellerde aranan şartlar ve istenen belgeler ise,
SRC1 veya SRC2 belgelerine sahip olmak
Psikoteknik belgesine sahip olmak
Sabıka kaydının bulunmaması
MOTAŞ'a ait otobüslerde şoför olarak çalışabilecek olmak
Ağır vasıta şoförlüğü deneyimi tercih sebebidir
En az 60 günlük deneme süresi uygulanacaktır
Mesleki teknik yeterlilik sınavı uygulanacaktır
Sınavda başarılı olan adaylar arasından noter huzurunda 30 asıl 30 yedek kura çekilişi yapılacaktır.