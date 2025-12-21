AK Parti Bursa Milletvekili Av. Emine Yavuz Gözgeç, TBMM'de 2026 Yılı Bütçe Görüşmeleri'nde yaptığı konuşmada, bütçenin bir politika belgesi olduğunu vurgulayarak 'Türkiye Yüzyılı bir vizyon, bir gelecek hayalidir' dedi.

BURSA (İGFA) - AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, TBMM Adalet Komisyonu Sözcüsü ve Bursa Milletvekili Av. Emine Yavuz Gözgeç, 2026 Yılı Bütçe Görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Bütçenin yalnızca rakamlardan ibaret olmadığını ifade eden Gözgeç, 'Bütçemizin hedefi ve istikameti Türkiye Yüzyılı'dır. Biz bu ülke için hayal ettik ve hayallerimizi hayata geçirdik' dedi.

AK Parti iktidarları döneminde yapılan çalışmaları hatırlatan Milletvekili Yavuz Gözgeç, vesayet odaklarına son verildiğini, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin sağlandığını, Ayasofya'nın özgürleştirildiğini, Karadeniz'de doğal gazın, Gabar'da petrolün bulunduğunu, TOGG'un, İHA ve SİHA'ların üretildiğini belirtti. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlandığını, engelliler ve gençler için önemli sosyal desteklerin hayata geçirildiğini vurguladı. Muhalefetin 'kadını eve hapsediyorsunuz' eleştirilerine de yanıt veren Gözgeç, evin bir hapis değil, yuva olduğunu ifade ederek, 'Ev; güvenli limandır, aile olmanın huzurudur. Bu milletin değerlerini anlamadan yapılan eleştiriler gerçeği yansıtmıyor' dedi.

Geçmişte başörtülü kadınların yaşadığı ayrımcılıkları hatırlatan Emine Yavuz Gözgeç, kadınların eğitimden siyasete kadar her alanda inançları ve kıyafetleri nedeniyle dışlandığını, bu yasakçı zihniyetin AK Parti döneminde sona erdiğini söyledi. Bugün kadınların siyasette, yargıda ve eğitimde daha güçlü şekilde yer aldığını belirten Gözgeç, Meclis'te kadın milletvekili oranının yüzde 20'lere ulaştığını, öğretmenlerin yüzde 62'sinin, hâkim ve savcıların yüzde 38'inin kadın olduğunu kaydetti.

Konuşmasını, 'Kadın erkek omuz omuza, bu ülkenin huzuru ve geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha yapacak çok işimiz var' sözleriyle tamamlayan Gözgeç, bütçenin ülke için hayırlı ve bereketli olmasını diledi.