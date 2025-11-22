Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanı İbrahim Bağ, terörün tamamen sona erdirilmesi ve toplumsal bütünlüğün güçlendirilmesine yönelik çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bağ, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın da altını çizdiği gibi, kurulan komisyonun amacının Türkiye'nin terör sorununu kökten çözmek olduğunu belirtti.

BİLECİK (İGFA) - Komisyonun ilk görevinin terörden etkilenen tüm kesimleri dinlemek olduğunu vurgulayan Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanı İbrahimBağ, bugüne kadar şehit yakınları, gaziler, bölge halkı, baro başkanları, sivil toplum temsilcileri ve çatışma çözümü üzerine çalışan akademisyenlerin görüşlerinin alındığını ifade ederken, 'Yıllardır bu milletin ocaklarına ateş düşmüş, annelerimizin yüreği dağlanmıştır. Bu meselenin mutlak surette çözülmesi gerektiğine inanıyoruz' dedi.

Terörün yalnızca güvenlik alanını değil, sosyal adalet ve toplumsal eşitliği de derinden yaraladığını belirten Bağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü siyasi irade sayesinde güvenlik, hukuk ve sosyoekonomik alanlarda kapsamlı adımlar atıldığını vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamaların önemine dikkat çeken Bağ, gazeteci Elif Çakır ve komisyon üyesi Mehmet Emin Ekmen'in değerlendirmelerine de atıf yaptı. Bağ, 'Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, elindeki balyozla Türkiye'nin önündeki görünmez duvarları yıkmaktadır. Barışı, huzuru ve milli bütünlüğü engelleyen ne varsa balyozu oraya vurmaktadır.' ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Bağ, MHP'nin tek gayesinin milletin huzuru ve ülkenin geleceği olduğunu belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı: 'Bizim derdimiz; ülkemizin huzuru, birliği, kardeşliği ve geleceğidir.'

MHP'nin terörle mücadele sürecindeki kararlılığı ve toplumsal birlik mesajları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.