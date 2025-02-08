AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen devir teslim töreninde gazetecilere açıklamalarda bulunan eski İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, dün hem İstanbul'a yakışan hem de Türkiye'ye heyecan ve coşku veren çok güzel bir kongre gerçekleştirdiklerini belirtti.

Göreve seçilen Özdemir'i tebrik eden Kabaktepe, Özdemir'in liderliğinde, İstanbul'da halkla iç içe, gönül bağını daha da güçlendirerek 2028 yılında yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı birinci turda başkan yapacaklarını söyledi.

Kabaktepe, 2029'da da başta ilçe belediyeleri olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yeniden icraat, umut ve hizmet bayrağını dalgalandıracaklarını ifade etti.

Özdemir'in çalışmalarının ve çalışkanlığının bilindiğini vurgulayan Kabaktepe, onun liderliğindeki yönetim kurulu üyelerinin, ilçelerin, teşkilatların görünen, görünmeyen kahramanlarla partilerini en güzel şekilde temsil edeceklerini, güzel başarılara ulaşacaklarını belirtti.



Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve delegelere teşekkür etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı seçilen Abdullah Özdemir de kendisini bu anlamlı göreve layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan ve delegelere teşekkür etti.

Özdemir, Kabaktepe'nin İstanbul'un çok önemli bir teşkilat sürecine liderlik ettiğini, birçok meşakkatle mücadele edilen dönemde teşkilattaki birlik ve beraberlik adına büyük özveri gösterdiğini dile getirdi.

Kabaktepe öncülüğünde birlik ve beraberlik anlamında çok güzel bir noktaya gelindiğini belirten Özdemir, "İnşallah biz buradan sonra, dostluk, kardeşlik halkalarını, birlik ve beraberliğimizi artırarak, ildeki yapımızı daha da büyüterek, İstanbul'daki teşkilatımıza emeği geçmiş kardeşlerimizin sürecin içerisinde olmasını sağlayacak bir düzeni de geliştirerek sürecimizi idame ettireceğiz." dedi.



Birbirlerine çiçek takdiminde bulunduktan sonra Özdemir, Kabaktepe'yi İl Başkanlığından uğurladı.

Törende Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollkarı Başkanı Nevzat Yüce, Özdemir'in eşi Hayrunnisa Nihal Birtek Özdemir ve bazı partililer yer aldı.

Devir teslim töreninde konuşan Osman Nuri Kabaktepe, görev süresi boyunca İstanbul’a hizmet etmekten duyduğu gururu dile getirerek, yeni başkan Abdullah Özdemir’e başarılar diledi. Kabaktepe, İstanbul’un büyük bir şehir olduğunu vurgulayarak, AK Parti’nin başarısının sürekli kılınması için birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Yeni İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise yaptığı konuşmada, AK Parti’nin İstanbul’daki güçlü yapısını daha da pekiştireceklerini belirtti. Özdemir, İstanbul’un her köşesine hizmet götürmeyi hedeflediklerini ifade ederek, “Bu şehre olan sorumluluğumuzun farkındayız. Her mahallede AK Parti’nin izlerini daha belirgin kılacak, halkımızla daha yakın temasta olacağız” dedi.

Törenin sonunda Abdullah Özdemir'in A takımı da belli oldu. Yeni dönemde Özdemir’in en yakın çalışma arkadaşları olarak şu isimler öne çıktı:

GIYASEDDİN GERGİN - İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANI

MUHAMMED ABULHALİM AKSU - İL TEŞKİLAT BAŞKANI

MUHAMMET TALHA KOR - İL SEÇİM İŞLERİ BAŞKANI

ABDULLAH ARIDORU - İL TANITIM MEDYA BAŞKANI

FATİH TUNA - İL DIŞ İLİŞKİLER BAŞKANI

YUSUF ASLAN - İL SOSYAL POLİTİKALAR BAŞKANI

ÖMER LÜTFİ ARI - İL YEREL YÖNETİMLER BAŞKANI

MEHMET KÜÇÜK - İL EKONOMİ İŞLERİ BAŞKANI

M. EMİN ÖZKAYA - İL SİVİL TOPLUM VE HALKLA İLİŞKİLER BAŞKANI

MUAMMER BİRDAL - İL İNSAN HAKLARI BAŞKANI

BURAK ŞÜKRÜ UMUR - İL MALİ İDARİ İŞLER BAŞKANI

ZAKİRE NURDOĞAN YÜZBAŞIOĞLU - İL ÇEVRE ŞEHİR VE KÜLTÜR BAŞKANI

FADİME ZEHRA ŞENER - İL BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAŞKANI

YASİR ÇELİK - İL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME BAŞKANI

RABİYA KAZAK ACİ - İL SEKRETERİ

Bu isimler, Özdemir'in liderliğinde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın ekibi olarak çalışmalarını sürdürecek. Abdullah Özdemir, yeni A takımıyla birlikte İstanbul’un sorunlarına çözümler üretmek ve partinin İstanbul’daki gücünü artırmak için yoğun bir çalışma yapacaklarını belirtti.