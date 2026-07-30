Ahmet Davutoğlu, kurucusu ve genel başkanı olduğu Gelecek Partisi’nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığını açıkladı. “Kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak” gerekçesiyle parti siyasetinden çekildiklerini duyuran Davutoğlu, kararın bir teslimiyet olmadığını, “ahlaki bir mesafe koyma” anlamına geldiğini söyledi.

Davutoğlu’ndan sürpriz karar

Türkiye siyasetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 29 Temmuz 2026 tarihinde yayımladığı “Yarının Türkiye’si İçin” başlıklı kapsamlı açıklamayla partisinin siyasi faaliyetlerini sona erdirdiklerini duyurdu. Davutoğlu, kararın parti yetkili kurulları ve partiyi bugüne taşıyan dava arkadaşlarıyla yapılan istişarelerin ardından alındığını açıkladı.

Davutoğlu açıklamasında, Türkiye’de siyasi sistemin ve özellikle parti siyasetinin ciddi bir çıkmaza sürüklendiğini savundu.

“Kirlenmiş siyasi iklimin parçası olmayacağız”

Davutoğlu’nun kararın gerekçesini ortaya koyduğu bölümde şu değerlendirmeler öne çıktı:

“Kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi’nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz.”

Davutoğlu hemen ardından kararın bir teslimiyet anlamına gelmediğinin altını çizdi.

“Bu bir teslimiyet kararı değildir. Bu, ahlaki bir mesafe koyma kararıdır” ifadelerini kullanan Davutoğlu, siyasetten tamamen vazgeçmediklerini de belirtti.

Davutoğlu: “Gücün tekelleşmesiyle karşı karşıyayız”

Açıklamasında Türkiye’deki siyasi yapıya yönelik sert eleştirilerde bulunan Davutoğlu, bir tarafta gücün tekelleşmesi, diğer tarafta ise alternatif siyasi güçlerin parçalanarak etkisizleşmesi olduğunu savundu.

Siyasette yaşanan yozlaşmanın parti ayrımı gözetmeksizin farklı kesimlere yayıldığını ileri süren Davutoğlu, mevcut siyasi mekanizmaların kendi kendini yenileme kapasitesinin büyük ölçüde tükendiğini ifade etti.

Davutoğlu ayrıca yolsuzluk, kayırmacılık, hesap vermezlik, liyakatten uzaklaşma ve yargıya yönelik siyasi müdahale algısının toplumdaki güven duygusunu zedelediğini savundu.

2028 seçimleri için dikkat çeken uyarı

Davutoğlu’nun açıklamasında 2028 seçimlerine giden süreçle ilgili değerlendirmeler de dikkat çekti.

Türkiye açısından iki riskli senaryoya işaret eden Davutoğlu, bunlardan ilkinin mevcut sistem üzerinden otoriterleşmenin kalıcılaşması, ikincisinin ise iktidar değişimi sonrasında ortaya çıkabilecek rövanşist bir siyaset anlayışı olduğunu savundu.

Davutoğlu’na göre Türkiye’nin ihtiyacı yalnızca iktidar değişikliği değil; hukuk, liyakat, demokrasi, toplumsal barış ve kurumların yeniden güçlendirilmesini kapsayan kapsamlı bir değişim.

“Yarının Türkiye’si kurulamaz”

Davutoğlu, muhafazakâr, milliyetçi ve çağdaşlaşmacı siyasi akımlara da çağrıda bulundu.

Dünün siyasi ve tarihi tartışmaları üzerinden sürdürülen kavgaların, kişilere bağlı ve kurumsallıktan uzak siyaset anlayışının Türkiye’nin geleceğini inşa etmeye yetmeyeceğini savunan Davutoğlu, siyasi hareketlerin günlük tartışmaların ötesine geçerek bir “zihniyet devrimi” gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi.

Gelecek Partisi neden kuruldu, şimdi neden sona erdi?

Ahmet Davutoğlu, 2019 yılında AK Parti’den ayrılmasının ardından yeni bir siyasi hareket başlatmış ve Gelecek Partisi’ni 12 Aralık 2019’da kurmuştu. Parti, özellikle muhafazakâr seçmene hitap eden yeni bir siyasi alternatif oluşturma iddiasıyla yola çıkmıştı.

2023 seçimleri öncesinde Gelecek Partisi, muhalefetin ortak siyasi zemini olan Altılı Masa’nın bileşenlerinden biri olmuştu. Daha sonraki süreçte Saadet ve DEVA partileriyle farklı siyasi iş birlikleri ve parlamento çalışmaları içerisinde yer aldı.

Ancak yıllar içinde yaşanan siyasi gelişmeler, ittifak arayışlarının beklenen sonuçları vermemesi ve partinin bağımsız siyasi ağırlığını artırmakta zorlanması, Gelecek Partisi’nin geleceği konusunda tartışmaların oluşmasına neden oldu.

Davutoğlu siyaseti tamamen bırakıyor mu?

Açıklamanın en dikkat çekici noktalarından biri de bu soruya verilen cevap oldu.

Davutoğlu, partinin tüzel kişiliğinin ve siyasi faaliyetlerinin sona ermesinin kendi siyasi ve fikri mücadelesinin sona ermesi anlamına gelmediğini vurguladı.

Bundan sonraki süreçte düşünce, ahlak, eğitim, bilim, kültür, uluslararası diplomasi, ekonomi ve toplumsal dayanışma alanlarında çalışmayı sürdüreceklerini belirten Davutoğlu, “Türkiye mücadelesinden çekilmiyoruz” mesajı verdi.

Siyasette yeni dönemin kapısı mı açılıyor?

Gelecek Partisi’nin siyasi faaliyetlerini sonlandırması, yalnızca bir partinin kapanması olarak değil, muhafazakâr demokrat siyasette yeni arayışların habercisi olarak da değerlendirilebilir.

Davutoğlu’nun açıklamasında parti siyasetine yönelik sert eleştiriler getirmesi ve mücadelenin farklı alanlarda sürdürüleceğini özellikle vurgulaması, önümüzdeki dönemde nasıl bir siyasi pozisyon alacağı sorusunu da gündeme taşıdı.

Özellikle 2028 seçimlerine doğru siyasi dengelerin yeniden şekillenmesi beklenirken, Davutoğlu’nun bundan sonraki adımı Türk siyasetinde yakından takip edilecek.

Davutoğlu’nun mesajı net

Gelecek Partisi siyasi faaliyetlerini sonlandırdı.

Ancak Ahmet Davutoğlu, siyasetten tamamen çekildiğini söylemiyor.

Tam tersine, parti kimliğinin dışında yeni bir mücadele alanına işaret ediyor.

“Bu bir teslimiyet değil, ahlaki bir mesafe koyma kararıdır” sözleri, Davutoğlu’nun kararının temel mesajı olarak öne çıkıyor.

Haber Merkezi