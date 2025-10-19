İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kongrenin durdurulmasına ilişkin kararının ardından süreci değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kongrenin planlandığı gibi yapılmasına hükmetmişti. Bu kararın ardından, CHP İstanbul İl Kongresi Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde büyük katılımla gerçekleştirildi.

Gece saatlerine kadar süren oy sayımı sonucunda 540 geçerli oyun 536’sını alan Özgür Çelik, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden İstanbul İl Başkanı oldu.



Kongreye, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, İBB Başkanvekili Nuri Şahin, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Kahraman ve çok sayıda partili katıldı.

Özgür Çelik, Kongrde yaptığı konuşmada CHP teşkilatı olarak sımsıkı kenetlendiklerini ifade ederek "Zor günlerde kurulan dayanışmamız ve haklı mücadelemiz ile sımsıkı kenetlendik. 39. Olağan İl Kongremizde beni bir dönem daha partimizin İl Başkanlığına layık gören örgütümüze ve delegelerimize teşekkür ediyorum. Dün olduğumuzdan daha güçlüyüz, daha kararlıyız, daha inançlıyız. Daha çok çalışacağız, daha büyük zaferlere hep birlikte imza atacağız. Mutlaka kazanacağız." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de, partisinin 39’uncu Olağan İstanbul İl Kongresine katıldı. Burada konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özel, “Sayın divan, değerli il başkanım, büyükşehir belediye başkanım, örgütümüzün çok değerli temsilcileri, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız ve 430 bin üyemizin her birinin mahallesinde kurduğumuz sandıklarla 430 bin üyemizden kim aday olmak istediyse aday olabildiği, kim iradesini sandığa yansıtmak istediyse mahallesinde o sandığı bulduğu bir sürecin sonunda; önce mahalle delegesi, sonra ilçe delegesi, il delegesi seçilip de bugün buraya gelip her türlü dayatmaya, her türlü Asliye Hukuk mahkemesi oyunlarına, her türlü kayyım atama girişimlerine karşı ‘Durun bakalım. O iş öyle olmaz, böyle olur. Ben buradayım. Bu örgütün sesi, sözü benim’ diyen delegelerimiz hepiniz hoş geldiniz” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'da oy kullandı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından partililere seslenen Çelik, “Katılım gösteren, emek veren tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu kongre bir son değil, yeni bir başlangıçtır. İstanbul’da örgütümüzle birlikte daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğiz” dedi.