Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Ailem' dizisinin ikinci sezon tanıtımında yaptığı konuşmada, Bakanlığın yalnızca eğitim değil, toplumsal rol model olma sorumluluğu da taşıdığını söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Velivizyon platformu için hazırlanan 'Ailem' dizisinin ikinci sezon tanıtım programı, İstanbul Beşiktaş'taki Feriye Sinema Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda konuşan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın görev alanının yalnızca zorunlu eğitim çağındaki çocuklarla sınırlı olmadığını vurguladı.

Bakan Tekin, MEB'in kurumsal ve bireysel düzeyde topluma örnek olmak durumunda olduğunu belirterek, öğretmenlerin bulundukları çevrelerde birer rol model olarak önemli bir dönüşüm sağladığını ifade etti. Bakanlık olarak 'bizi ilgilendirmiyor' denilemeyecek konularla ilgilenmeye devam ettiklerini dile getirdi. Sanatın birleştirici gücünü eğitim süreçlerinin içine dahil etmek istediklerini söyleyen Tekin, TBMM'nin 100'üncü yılı dolayısıyla 2020'de başlatılan ancak salgın nedeniyle tamamlanamayan bir çalışmayı, küçük revizyonlarla Cumhuriyet'in 100'üncü yılına uyarladıklarını anlattı.

Bu projeye beklenenin üzerinde ilgi gösterildiğini belirten Tekin, toplumun farklı kesimlerinden ve farklı siyasi görüşlerden isimlerin ortak değerler etrafında bir araya geldiğini söyledi. Tekin, Beşiktaş İnönü Stadı'nda yaklaşık 35 bin kişinin aynı anda İstiklal Marşı'nı söyleyip alkışladığı etkinliğin, hedeflenen toplumsal birlikteliğin güçlü bir örneği olduğunu ifade etti.