Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mutfakta Bilim' temalı Kış Bilim Kampı, yarı yıl tatilindeki öğrencilerinin katılımıyla tamamlandı. Dört gün süren kampta çocuklar; astronomiden kimyaya, matematikten teknolojiye birçok alanda deneyler ve atölyelerle bilimi eğlenerek öğrendi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi'ne bağlı Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi ile Genç Kâşifler Bilim Evi tarafından düzenlenen Kış Bilim Kampı 2026, dopdolu içeriğiyle tamamlandı. 'Mutfakta Bilim' temasıyla gerçekleştirilen kamp, 27-30 Ocak tarihleri arasında bilim meraklısı çocukları bir araya getirdi.

Kamp boyunca astronomi, biyoloji, fizik, paleontoloji, kimya, matematik ve teknoloji alanlarında deneyler, sunumlar ve uygulamalı atölye çalışmaları yapıldı. Katılımcılar, bilimi günlük yaşamla ilişkilendirerek öğrenmenin keyfini yaşadı. Yiyeceklerin kimyası, tariflerin matematiği, canlıların besinleri, sebzelerin kökeni gibi başlıklarda bilgiler edindi.

GENÇ KAŞİFLER BİLİMLE EĞLENEREK ÖĞRENDİ

Ücretsiz olarak düzenlenen Kış Bilim Kampı'na 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri katıldı. Dört gün süren programda öğrenciler hem eğlendi hem de bilimin temel kavramlarını deneyerek keşfetme fırsatı buldu.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kış Bilim Kampı'nın çocukların analitik düşünme ve merak duygusunu geliştirdiğini vurgulayarak, 'Bilimi çocuklarımızın hayatının doğal bir parçası haline getirmek istiyoruz. Merak eden, sorgulayan ve üreten bir nesil Bornova'nın geleceğini aydınlatacak.' diye konuştu.