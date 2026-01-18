Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, aile hekimliği sisteminde görev yapan ebe ve hemşirelerin emeklerinin karşılığını alamadığını belirterek, Sağlık Bakanlığı'nın ücret ve istihdam politikalarını eleştirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, aile hekimliği sisteminin yalnızca hekimlerden ibaret olmadığını, ebe ve hemşirelerin de sistemin temel unsurları olduğunu vurguladı. Mehlepçi, aile sağlığı merkezlerinde görev yapan ebe ve hemşirelerin emeğinin büyük ölçüde görmezden gelindiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın yaklaşımının bu durumu beslediğini savunan Mehlepçi, ebe ve hemşirelerin önce 'aile sağlığı elemanı', ardından 'aile sağlığı çalışanı' olarak tanımlanmasının, meslek gruplarının haklarının kolayca göz ardı edilmesine yol açtığını ifade etti. Bu durumun en somut örneklerinden birinin ücret politikaları olduğunu dile getirdi.

Özel hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde ebe ve hemşire maaşlarının artmaması için tavan katsayısının 1,50'nin üzerine çıkarılmadığını belirten Mehlepçi, bu nedenle maksimum performansla çalışan bir ebe ya da hemşirenin ancak yoksulluk sınırına yaklaşabilen bir gelir elde edebildiğini söyledi. Aile Sağlığı Merkezlerindeki uygulamaların ise daha da adaletsiz olduğunu ifade eden Mehlepçi, birimde hekim bulunmaması ya da hekimlerin kronik hastalık izlemelerini yapmaması durumunda, ebe ve hemşirelerin aynı iş yükü ve sorumluluğa rağmen daha düşük maaş aldığını kaydetti. Mehlepçi, hekimi olmayan birimde görev yapan ebe ve hemşirelerin 45-46 bin TL gibi yetersiz gelirlerle çalışmak zorunda bırakıldığını belirtti.

Sağlık Bakanı'nın 2025'in ilk aylarında teşviklerin artırılacağı yönündeki açıklamalarını da hatırlatan Mehlepçi, gerçekte sabit maaşların düşürüldüğünü, performansa dayalı ödemelerin artırıldığını ve toplam hak edişlerin azaldığını savundu.

Birlik ve Dayanışma Sendikası'nın taleplerini de açıklayan Mehlepçi, hekimler için en az iki kat, ebe ve hemşireler için en az bir kat yoksulluk sınırının üzerinde; performansa bağlı olmayan, emekliliğe yansıyan, tek kalem ve güvenceli maaş istediklerini belirterek, 'Bu taleplerimiz için tüm yasal haklarımızı kullanacağız' dedi.