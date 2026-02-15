Aile Sağlığı Merkezi çalışanları, 1 Kasım 2024'te yürürlüğe giren Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'ne itirazlarını dile getirmek için 15 Şubat 2026'da Kadıköy'de bir araya geldi. Sendika yetkilileri, yönetmeliğin sağlık hizmetini 'üretim bandına' dönüştürdüğünü savundu.

İSTANBUL (İGFA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS) tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Genel Başkan Dr. Ahmet Mehlepçi, sağlık sisteminde yaşanan yapısal sorunlara dikkat çekti. Mevcut politikaların randevu krizini çözmek yerine derinleştirdiğini savunan Dr. Mehlepçi, kamuoyunda 'Eziyet Yönetmeliği' olarak adlandırılan uygulamanın sağlık hizmetini içinden çıkılmaz hale getirdiğini belirtti.

'SAĞLIK ÜRETİM BANDINA İNDİRGENEMEZ'

Dr. Mehlepçi, sağlık sistemini bir üretim bandına benzeterek, hasta sayısının artırılmasının kaliteyi düşürdüğünü ve hataları çoğalttığını vurguladı. Avrupa'da bir hekimin hastaya ayırdığı sürenin 11-20 dakika olduğunu hatırlatan Mehlepçi, mevcut sistemde muayene sürelerinin çok kısa olduğunu ve sağlık çalışanlarının adeta veri girişi yapmakla meşgul olduğunu söyledi.

'Bir insan neden yılda ortalama 12,4 kez doktora gider? Neden ilk 11 muayenede sorun çözülmez?' sorularını yönelten Mehlepçi, son bir yılda Türkiye'de 1 milyar 200 milyon muayene yapılmasının sistemin iflasını gösterdiğini dile getirdi.

Mehlepçi, randevu krizinin hız artırılarak çözülmeye çalışıldığını ve bunun özel hastaneler için pazar oluşturduğunu belirterek, 'Kamu hastanelerinde hız artışıyla kalite düşerken, özel hastaneler mantar gibi çoğaldı. Tecrübeli sağlık çalışanları kamudan koparıldı.' dedi.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin yalnızca veri girişine indirgenmesine de tepki gösteren Dr. Mehlepçi, 'Hastama bakmak istiyorum, ekrana değil' diyerek sahadaki sağlık çalışanlarının taleplerini özetledi. Dr. Mehlepçi, şehir hastaneleri için 2026-2028 yıllarında ayrılan 444 milyar TL'lik ödeneğin halk sağlığını güçlendirmek yerine hasta garantili projelere aktarıldığını kaydetti.

Konuşmasını, sağlık çalışanlarının insani koşullarda mesleklerini yapabilmesi gerektiğini vurgulayarak tamamlayan Dr. Mehlepçi, yönetmeliğin geri çekilmesini ve sağlık çalışanlarının halkla ilişkisini engelleyen uygulamalara son verilmesini talep etti. 'Haksız ve hukuksuz Eziyet Yönetmeliği'ni geri çekin. Hastalarımızla aramıza girmeyin. Kaybolacak olan halkın sağlığıdır ve biz bunu uyarmak zorundayız' ifadelerini kullandı.