İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, sahte belgelerle ikamet izni alındığı tespit edilen şüphelilere yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 78 şüpheliden 48'i gözaltına alındı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Göçmen Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik, Özel Belgede Sahtecilik ve Resmî Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçlarına ilişkin önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce yürütülen başka dosyalardan elde edilen bilgiler doğrultusunda başlatıldı.

Yapılan araştırmalarda sahte belgelerle ikamet izni alındığı yönünde şüphe oluşması üzerine şüpheliler tespit edilerek işlem başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda 78 şüpheli şahsın organizasyon içerisinde yer aldığı, ayrıca 268 yabancı uyruklu kişinin sahte belgelerle ikamet izni aldığı belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 07.00'de İstanbul merkezli olmak üzere Ağrı, Samsun, Ordu, Aydın, Ankara, Sivas ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği ve belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 48 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda doküman ve suç unsuru ele geçirilerek el konulduğu bildirildi.

Yetkililer, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirirken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini açıkladı.