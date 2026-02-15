Kentin içme suyu güvenliğini artırmak ve su yönetiminde dijital dönüşümü güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ bünyesindeki SCADA Merkezi'ne Çınarcık Barajı'nı da entegre etti.

BURSA (İGFA) - Bursa'daki su kayıp kaçak oranlarını en aza indirmek için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa hizmetin en iyisini sunabilme hedefiyle teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyor.

BUSKİ'ye bağlı çalışan ve bir tesise veya işletmeye ait tüm birimlerin otomatik kontrolü ve gözlenmesi sağlayan SCADA Merkezi'yle 1000'den fazla tesisi izleyip yöneten Büyükşehir Belediyesi, kentin uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Çınarcık Barajı'nı da sisteme entegre etti.

Arızalara veya sıkıntılı noktalara merkezden anında müdahale edilebilmesini sağlayan sistemle, Çınarcık Barajı'nın su seviye bilgisi ve doluluk oranı anlık olarak takip edilebiliyor.