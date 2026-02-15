Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Evde Bakım Yardımı' ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılmaya başlandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan Evde Bakım Yardımı'nın ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya çıkarıldığını belirterek, 'Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda bu ay toplam 7,09 milyar lira ödeme yapıyoruz.' dedi.

Bakan Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını anımsatarak, 'Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz. Bu çerçevede geçen yıl toplam 67,7 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nda bulunduk.' ifadelerini kullandı.

Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan Evde Bakım Yardımı aylık ödemelerinin ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 2026 yılı Ocak-Temmuz dönemi için 11 bin 702 liradan 13 bin 878 liraya yükseldiğini hatırlatan Bakan Göktaş, 'Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Hali hazırda 516 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımından yararlanıyor. Bu kapsamda bu ay toplam 7,09 milyar lira ödeme yapıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.' dedi.