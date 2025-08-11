Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sındırgı’da dün akşam saatlerinde meydana gelen 6.1 şiddetindeki depremden etkilenen ve geceyi dışarda geçiren vatandaşlarla tek tek ilgilendi. Akın’ın talimatıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Yakın Mutfak Tır’ı ve Mobil Kent Lokantası, gece boyunca yiyecek ve içecek ikramı yaparken On On Kafe şubeleri de sabaha kadar vatandaşlara kapılarını açtı.BALIKESİR (İGFA) - Sındırgı’da meydana gelen 6.1 şiddetindeki deprem sonrası vatandaşlar geceyi toplanma alanlarında geçirdi.

Depremden etkilenenlerle yakından ilgilenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatıyla belediyenin tüm birimleri sahada görev yaptı.

Yakın Mutfak Tırı ile ilçede vatandaşlara sıcak yemek ikramı yapıldı. On On Kafelerin Sındırgı, Avlu ve Zağnos Paşa şubeleri de sabaha kadar kapılarını vatandaşlara açtı. “Birlikte yaşadık, birlikte atlatacağız.” diyerek Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ile birlikte deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Akın, hemşehrilerini bir an olsun yalnız bırakmadı.