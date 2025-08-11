Düzce’nin Mergiç Mahallesi’nde, 2180. Cadde üzerindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Mergiç Mahallesi’nde bulunan bir otluk arazide, bahçe temizliği sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, 2180. Caddede yükselen dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış sebebine ilişkin incelemeler başlatıldı.