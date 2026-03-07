Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, karla kaplı spor sahasını temizlemek için traktörle sahaya indi.

AĞRI (İGFA) - Hafta sonu Ağrı 1970 Spor ile Hacettepe 1963 Spor arasında oynanan karşılaşma öncesinde kar engeli yaşandı.

Gece boyunca yağan yoğun kar nedeniyle stadyum adeta beyaza büründü. Sahanın temizlenmesi gerekiyordu. Gözlemci, temsilci ve hakem heyeti sahaya bakıyor; eğer temizlik yapılmazsa müsabakanın iptal edileceğini söylüyordu.

İşte tam bu noktada sahada gerçek bir seferberlik başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, sahadaki ekipleri organize ederek temizlik çalışmalarını koordine etti. Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak'ın traktörün başına geçmesi oldu. Budak, kar temizleme aparatının bağlı olduğu traktöre binerek bizzat sahaya girdi ve kar temizleme çalışmalarına katıldı.