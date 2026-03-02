Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün paylaşımına göre, Erkekler Hentbol 2. Ligi'ndeki temsilcimiz Ağrı Gençlik Spor Kulübü, deplasmanda Van Büyükşehir Belediyespor karşısında 33-31'lik skorla galip ayrıldı.
AĞRI (İGFA) - Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Ağrı temsilcisi, kritik anlarda bulduğu sayılarla parkeden zaferle dönmeyi başardı.
Maç sonrası yapılan açıklamada, 'Son ana kadar pes etmeyen ve yüreğini ortaya koyan takımımızı tebrik ediyoruz. Tebrikler gençler' ifadelerine yer verildi.
Bu sonuçla Ağrı Gençlik Spor, hentbolda haftayı galibiyetle kapatarak moral depoladı.
