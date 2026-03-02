Bunlar da ilginizi çekebilir

Bu sonuçla Ağrı Gençlik Spor, hentbolda haftayı galibiyetle kapatarak moral depoladı.

Maç sonrası yapılan açıklamada, 'Son ana kadar pes etmeyen ve yüreğini ortaya koyan takımımızı tebrik ediyoruz. Tebrikler gençler' ifadelerine yer verildi.

AĞRI (İGFA) - Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Ağrı temsilcisi, kritik anlarda bulduğu sayılarla parkeden zaferle dönmeyi başardı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün paylaşımına göre, Erkekler Hentbol 2. Ligi'ndeki temsilcimiz Ağrı Gençlik Spor Kulübü, deplasmanda Van Büyükşehir Belediyespor karşısında 33-31'lik skorla galip ayrıldı.

