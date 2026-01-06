Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Ağlan Göleti, kar yağışının ardından beyaza bürünerek ziyaretçilerine kartpostallık manzaralar sundu.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Adliye köyünde yer alan Ağlan Göleti, etkili olan kar yağışının ardından doğayla bütünleşen görüntüsüyle görsel bir şölene dönüştü. Karla kaplanan gölet ve çevresi, ortaya çıkan eşsiz manzaralarla vatandaşların ilgisini çekti.

Doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler, gölet çevresinde yürüyüş yaparak temiz havanın tadını çıkardı, beyaz örtüyle kaplanan manzarayı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekti. Sessizliği ve huzur veren atmosferiyle dikkat çeken bölge, özellikle doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

Bölgeye gelen vatandaşlar, doğal alanların korunmasının önemine vurgu yaparak, Ağlan Göleti'nin her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü ifade etti. Kar manzarasıyla Osmaneli'nin doğal zenginliğini bir kez daha gözler önüne seren gölet, Bilecik'in kış turizmi açısından da önemli bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koydu.