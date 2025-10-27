Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD ile Balıkesir Valiliği'nden açıklama geldi. AFAD; Manisa, Uşak, İzmir ve Bursa illerinde de hissedilen depremler sonrası riskli binaların çevresinde bulunulmaması ve bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesini istedi. Saha tarama çalışmaları sürüyor.

BALIKESİR (İGFA) - AFAD açıklamasında, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında tüm afet çalışma gruplarının AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne (AADYM) çağrıldığını duyurdu.

Açıklamada, saha tarama çalışmalarının AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli ekipler tarafından yürütüldüğü ve gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ise yaptığı paylaşımda: 'Sındırgı ilçemizde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımız tüm ekipleri ile saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.' ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası bölgede artçı sarsıntılar ve hasar tespit çalışmaları devam ederken, yetkililer vatandaşlardan resmi açıklamaları takip etmelerini ve hasarlı binalara girmemelerini istedi.

AFAD, riskli binaların çevresinde bulunulmamasını isterken, iletişim kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden sürdürülmesi konusunda uyardı.

