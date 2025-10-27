Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

ANKARA (İGFA) -

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Cumhurbakanı Erdoğan, 'AFAD'ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun.' ifadelerini kullandı.