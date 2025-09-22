AFAD, Rize Çamlıhemşin Ayder yolunda sel nedeniyle kapanan yolun ekiplerce ulaşıma açılmak üzere olduğu duyuruldu. Hava yoluyla 115 vatandaş tahliye edilirken, yaylaya ekmek, un, su ve çocuk bezi gibi 385 ekmek dahil erzak ulaştırıldı.ANKARA (İGFA) - AFAD, Rize’de etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle ulaşıma kapanan Çamlıhemşin-Ayder yolunda ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yolun yeniden açılmasının tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Yol çalışmaların aralıksız sürerken, Ayder Yaylası'ndaki vatandaşların tahliyesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için lojistik destek de hızla devam ediyor.

AFAD koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’na ait helikopterlerle, şu ana kadar 115 vatandaş Ayder yaylasından tahliye edildi.

Hava yoluyla bölgeye ulaştırılan yardımlar arasında 385 ekmek, 200 kg un, 450 adet çocuk bezi, 20 lt jeneratör yakıtı, 40 koli su ve 5 kg yaş maya yer aldı.

AFAD, devletin tüm ilgili kurumları, tam koordinasyon ve iş birliği ile vatandaşların yanında olmaya; afetin yaralarını sarmaya devam ettiğine dikkati çekerek, bölge sakinlerine 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Hatırlanacağı gibi, gün içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan ile ilgili kurum temsilcileri meydana gelen yoğun ve şiddetli yağışlardan etkilenen Artvin'in Borçka İlçesini ziyaret etmiş, olumsuzlukların yaşandığı mahallelerde, yol güzergahlarında incelemelerde bulunarak, kapanan yolların açılması, elektrik ve iletişim kesintilerinin giderilmesi konusunda yürütülmekte olan çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgiler almıştı.