İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Netanyahu ile yan yana anıldığı alt bant yazısını sert bir dille eleştirdi. Duran, yazının Cumhurbaşkanlığı makamına ve Türkiye’nin dış politikasına hakaret olduğunu vurguladı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bir televizyon kanalında yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, sivillere yönelik katliamlarla anılan İsrail Başbakanı Netanyahu ile yan yana anan alt bant yazısına tepki gösterdi.

Başkan Duran, bu yazının Cumhurbaşkanlığı makamına ve Türkiye’nin dış politikasına yönelik açık bir hakaret olduğunu ifade etti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya paylaşımında, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Gazze’de yaşanan insani trajedi karşısında uluslararası vicdanın en güçlü sesi olmuş, Filistin davasını her platformda kararlılıkla savunmuştur. İlgili kanalın alt bant yazısı, devletin en üst makamına yönelik bir saygısızlık olduğu gibi, hakikate aykırı bir algı oluşturma girişimidir” dedi.

Bu tür girişimlerin bireysel sorumsuzlukla geçiştirilemeyecek kadar ciddi olduğunu belirten Duran, “Bu yakışıksız girişimler, Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel vicdanda karşılık bulan liderliğini ve ülkemizin kararlı duruşunu asla gölgeleyemeyecektir” ifadelerini kullandı.