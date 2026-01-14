Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak (TCK 220/3) ve Nitelikli Yağma (TCK 149) suçlarını işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında, örgüt üyesi oldukları belirlenen 22 şüphelinin yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi ve suçtan elde edilen gelirlerin tespiti amacıyla Adıyaman genelinde 32 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyona toplam 385 personel katıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde tespiti yapılan şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 2 adet tabanca, 2 adet tüfek, 2 adet balistik yelek, 91 adet fişek, 8 adet tabanca kılıfı, 2 adet kelepçe, suçtan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyası ve döviz, çok sayıda çek, 7 adet POS cihazı, 11 adet uyuşturucu-uyarıcı hap ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.