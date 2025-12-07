Adıyaman'da bir polis memurunun yaşamını yitirdiği olayda görev yapan basın mensuplarına polis ekiplerinin müdahalesi tepki çekti. Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, duruma sert tepki gösterdi.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da bir polis memurunun yaşamına son verdiği olay sırasında görev yapan basın mensuplarına yönelik polis müdahalesi, bölgede görevli gazeteciler arasında tepkilere yol açtı.

Olayla ilgili açıklama yapan Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti (İGC) Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, müdahaleyi kabul edilemez bulduklarını söyledi. Akbilek, 'Görevini yapan basın mensuplarına yönelik her türlü fiziksel müdahale kabul edilemez. Basının görevini engellemek, kamuoyunun haber alma hakkını engellemek demektir. Olay yerinde yaşanan bu durum, mesleki sınırların aşılmasıdır' ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarına yönelik müdahalelerin mesleki saygı ve hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Akbilek, 'Elbette olay anında polislerimizin gergin olabileceğini anlıyoruz. Ancak basın mensuplarına yönelik müdahale hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz' dedi. Akbilek ayrıca, Adıyaman İGC'nin olayın takipçisi olacağını belirterek, basın çalışanlarının güvenli ve özgür bir şekilde görev yapmalarının önemine dikkat çekti. Basın mensuplarının suçlu olmadığını, sahada görev yapan emekçiler olduklarını hatırlatan Akbilek, yetki sınırlarına, hukuka ve mesleki saygıya riayet edilmesi gerektiğini ifade etti.