Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, 24-30 Kasım 2025 tarihleri arasında yürüttüğü yoğun asayiş ve narkotik uygulamalarıyla birçok suç unsurunu ortaya çıkardı. Çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalanırken, uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı.

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 24-30 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği asayiş ve narkotik uygulamalarının sonuçlarını açıkladı. Bir hafta boyunca sürdürülen çalışmalarda vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden suç unsurlarına yönelik kapsamlı operasyonlar düzenlendi.

Asayiş birimleri tarafından yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden 16'sının hırsızlık suçundan arandığı tespit edilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 23-30 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik operasyonlarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda 39 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 kişi tutuklandı.

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında; 24 bin 151 adet sentetik ecza hap, 467 gram uyuşturucu madde, 10 adet uyuşturucu-uyarıcı hap, 1 pompalı tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca yer aldı.

Uyuşturucuyla mücadeleyi toplumun tüm kesimlerine yaymayı amaçlayan polis ekipleri, Narko İhbar, UYUMA Projesi ve NARVAS Projesi kapsamında düzenledikleri eğitim ve bilgilendirme çalışmalarında 110 kişiye ulaştı.

Emniyet yetkilileri, Adıyaman'da suçla ve uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek vatandaşların güvenliği için çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.