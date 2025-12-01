İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12 kişinin uluslararası işbirliğiyle yakalandığını ve Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Operasyon, Interpol-Europol birimleri ve ilgili kurumların koordineli çalışmasıyla yürütüldü.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haklarında kırmızı bültenle arama kararı bulunan 12 firari suçlunun Gürcistan (7), Almanya (3), Avusturya ve Fransa'dan Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İstihbarat, KOM, Narkotik, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin ortak operasyonuyla yurt dışına kaçan şüphelilerin tek tek izlerinin sürüldüğünü belirtti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1995369661634933139

Gürcistan'da yakalananlar arasında dolandırıcılık, yağma, kasten öldürme, uyuşturucu ticareti, tefecilik, sahtecilik ve silahlı tehdit gibi suçlardan aranan F.K., O.U., M.T., K.K., B.T., T.L. ve İ.K. bulunurken, Almanya'da uyuşturucu ticareti, öldürmeye teşebbüs ve yağma suçlarından aranan A.A., S.D. ve E.Y., Avusturya'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan Z.S. ve Fransa'da resmi belgede sahtecilik suçundan aranan H.D. yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

'Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum' diyen Bakan Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan suçluların tek tek yakalanacağını yönündeki kararlılığını yineledi.