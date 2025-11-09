Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkan Yardımcısı Gürhan Akdoğan, 10 Kasım öncesi yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin ve Kemalist devrimlerin korunmasının en temel görevleri olduğunu vurguladı. Akdoğan, 'Atatürk'ü ve devrimlerini unutturmaya çalışanlara karşı dimdik duracağız' dedi.

BURSA (İGFA) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Şube Başkanı Gürhan Akdoğan, 10 Kasım yaklaşırken yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü sadece yılda bir gün değil, her gün anladıklarını ve anmaya devam edeceklerini belirtti.

Başkan Akdoğan, açıklamasında son yıllarda Cumhuriyet'in ilkelerine, devrimlerine ve Atatürk'e yönelik saldırılara dikkat çekerek, 'Bu saldırılar içimizi acıtıyor ancak azim ve kararlılığımızı artırıyor' dedi. Dernek olarak Cumhuriyet ve devrimi, iç ve dış karşı devrim güçlerinin girişimlerine karşı koruyacaklarını vurguladı. Eğitim İş Sendikası ile birlikte, okullar kapalı olsa da 10 Kasım'da saat 09.05'te tüm okullarda ve halkla birlikte Atatürk'ü anma etkinliklerini gerçekleştireceklerini ifade eden Akdoğan, öğrenci, veli ve halkı bu etkinliklere davet etti.

Gürhan Akdoğan ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş koşullarını anlatarak, Mustafa Kemal Atatürk ve devrim kadrolarının eğitim, sağlık, sanayi ve tarım alanlarında gerçekleştirdiği reformlara değindi. 'Viran olmuş memleketi imar eden, sağlık ve eğitim sistemini kuran, fabrikalarla sanayileşmeyi başaran bir devlet yarattılar' ifadelerini kullandı.

Dernek başkan yardımcısı Akdoğan, günümüzdeki siyasal gelişmelere ve terör örgütlerinin taleplerine karşı da uyarılarda bulunarak, 'Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin sinsi oyunlarını tarihimizde olduğu gibi boşa çıkaracağız' dedi. Akdoğan açıklamasını, 'Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet ve Kemalist Devrim, mazlum uluslara örnek olmaya devam edecek. Bugün ve yarın, bu değerlere sahip çıkmak bizim en temel görevimizdir' sözleriyle noktaladı.