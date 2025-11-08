Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından U12 Futbol Minikler Şenliğine katılan kulüplerin futbolcularına krampon hediye edildi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi tarafından sporu daha çok teşvik etmek adına düzenlenen program Nevşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kadın ve Aile Hizmetleri Servisi Hizmet binasında yapıldı. U12 Yaş kategorisinde 9 futbol kulübüne toplam 240 krampon dağıtımının yapıldığı programa Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın yanı sıra Belediye Başkan yardımcıları, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Nihan Adıyaman, Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Avcı ve Başkan Vekili Mehmet Hemit, kulüp başkanları, yöneticiler, teknik sorumlular, sporcular ve aileleri katıldı.

Belediye Başkanı Rasim Arı, bütçe imkanları dahilinde bir çok spor branşında olduğu gibi futbol branşında da her türlü desteği yapmaya çalıştıklarını söyleyerek amaçlarının gençlerimize spor yapma imkan ve olanağı sağlamak olduğunu ifade etti. Nevşehir ASKF Başkanı Mustafa Avcı ile birlikte sahneye çıkan ve gençlere yapılacak yardımların geleceğe yatırım olduğunu belirten Başkan Arı, minik futbolcuların kramponlarını kendi elleriyle giydirdi.

Minik sporculara eğitim öğretim ile spor yaşantılarında başarılar dileyen Başkan Arı, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında bu kente değer katmaya ve marka oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Krampon hediyesi sonrası konuşan futbolcular ise 'Krampon aldığımız için çok sevinçli ve heyecanlı hissediyoruz. Belediye Başkanımız Rasim Arı ve katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

Krampon hediyelerini alan sporcular ve protokol üyelerinin toplu olarak fotoğraf çekimi sonrası program tamamlandı.