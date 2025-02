Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Altın Koza ve Yaşar Kemal Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Yaşar Kemal Sanat Günleri, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen; “Yaşar Kemal İle Dünden Yarına-Çukurova’nın Sesleri” paneli ile başladı.ADANA (İGFA) - Panelin açılış konuşmasını yapan Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban Gökçeli, Yaşar Kemal Günleri’nin başlangıç öyküsünü anlattı.

Gökçeli şunları söyledi: “Bundan 10 yıl kadar önce Zeydan Başkan’la tanıştık. O günden bu yana birçok ortak işe imza attık. Adana’yı Türkiye’nin kültür haritasındaki hak ettiği yere oturtmak için verdiği mücadelede Yaşar Kemal’i hep yanına aldı. Bizim vakıf çalışmalarımıza da desteğini hiç esirgemedi. Öncelikle kendisine ve çalışmalarımızda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bugün panelimizde konuşma yapacak olan katılımcılara da ayrıca teşekkür ediyorum.

YARATARAK VE ÜRETEREK ÖĞRENME FELSEFESİ ÇOK ÖNEMLİ

Somut Olmayan Kültürel Miras dediklerini ve Binboğalar Efsanesi üzerinden yola çıktıklarını anlatan Baban Gökçeli şöyle devam etti: “Yaşar Kemal’in çok önem verdiği yol üzerinden ilerliyoruz. Biri; yaratarak ve üreterek öğrenme. Öğrenmenin ezber değil bir keşif süreci olması. Düzenlenecek atölyelerde bu keşif sürecini yaratmaya çalışıyoruz. Adana’nın çok sesli kültürel mirası bu. Sözler, ağıtlar, türküler, kilimler, herkesin hayatındaki acıları, sevinçleri barındıran, maddi değerinden bağımsız olarak barındıran pek çok nesne var hepimizin hayatında. Yaşar Kemal’in Binboğalar Efsanesi’ndeki kılıçtan yola çıkarak, gençlerin kendi çevrelerindeki bu birikimi keşfetmeye davet eden bir program. Buna olanak sağlayan bütün öğretmenlere ayrıca teşekkür ederim. 6 hafta sonra bu konuşmaların açacağı ufukla da öğretmenlerimiz ve gençlerimizin çok güzel işlere imza atacağına inanıyorum. Şimdiden heyecanla bekliyorum.

OKUYAN İNSAN KENDİNİ AŞIYOR VE YAŞAR KEMAL OKUMAK BENİM KARAKTERİMİN OLUŞMASINA KATKI SAĞLADI

Sözüne 10 çocuklu bir ailenin 6. çocuğu olduğunu ifade ederek başlayan Başkan Zeydan Karalar, ailelerde barınmak için alanın küçük olduğu ve geçinmek için büyük zorluklara katlanmak gerektiği dönemlerde, şartlarda kitap okumanın da kolay olmadığını belirtti.

Hayatta insanı kitap okumak kadar geliştiren başka bir şey olmadığının altını çizen Başkan Zeydan Karalar, “Bunu gören ve okumaya başlayan kendini aşıyor. Ben çocukluğumda Pinokyo’dan sonra okuduğum ikinci kitap Yaşar Kemal’in İnce Memed romanıdır. Onu okuyunca da zaten hayatınız değişiyor. İnsanın yaşamında karakterini oluşturan, olgunlaştıran aile, çevre, memleket elbette etkilidir ama benim karakterimin olgunlaşmasında Yaşar Kemal’in kitaplarının çok önemli rolü vardır. Bu nedenle de çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum.”

Yaşar Kemal küçük Yaşta iken gözü önünde babasının öldürüldüğünü, bu travmayı atlatıp dünyanın en önemli yazarlarından biri olmasının önemine değinen Başkan Zeydan Karalar, Yaşar Kemal’in Nobel Edebiyat Ödülü alamamasının, edebiyattaki gücü ile ilgili olmadığını, kendisini kıskanıp engelleyen insanlardan kaynaklandığını aktardı. O bizim gözümüzde Nobel Edebiyat Ödülü’nü hak etmiş ve almıştır” diye konuştu.

ÇUKUROVA’YA, ADANA’YA, İNSANA DAİR HER ŞEYİ İNANILMAZ BİR GÜÇ VE ETKİYLE ANLATIR

Yaşar Kemal’in edebiyata kattığı değerin dışında Çukurova ve Adana açısından çok önemli işler yaptığını söyleyen Başkan Zeydan Karalar, “Adana’ya, Çukurova’ya dair, bu topraklara dair özellikleri, insan ilişkilerini, insanın doğayla ilişkisini, doğayı, toplumun yapısını, insanlar arasındaki çeşitliliği, eşitsizliği, adaletsizliği, aslında olması gereken yapıyı, insanın bin bir türlü ruh halini, kalleşliği, yiğitliği, zulmü, börtüyü-böceği, ağacı, kuşu, bin bir çeşit canlıyı, aşkı, sevgiyi, savaşı, barışı onun kadar iyi anlatan başka biri yoktur. Benim kişiliğimin oluşmasında Yaşar Ağabeyin katkısı vardır. Onu rahmetle, minnetle, şükranla, saygıyla anıyorum” dedi.

İKİNCİ İNCE MEMED KÜTÜPHANESİ’NİN TEMELİ ATILACAK

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak İnce Memed kütüphanesi açtıklarını ve her gün 300 öğrencinin geldiğini ifade eden Başkan Zeydan Karalar, yakında bin öğrencinin, gencin, insanın aynı anda ders çalışıp araştırma yapabileceği, kitap okuyabileceği ikinci İnce Memed Kütüphanesi’ni temelini atacaklarını açıkladı.

Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde bir ay süren Yaşar Kemal Günleri etkinlikleri yapmaya başladıklarını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, Yaşar Kemal gibi değerlerin unutulmaması gerektiğini, her kitabından, her konuşmasından alınacak önemli dersler bulunduğunu, kitaplarının her gencin başucunda bulunması gerektiğine vurgu yaptı.

YAŞAR KEMAL İLE DÜNDEN YARINA ÇUKUROVA’NIN SESLERİ PANELİ

Başkan Zeydan Karalar ve Ayşe Semiha Baban Gökçeli’nin konuşmalarının ardından; Yaşar Kemal İle Dünden Yarına Çukurova’nın Sesleri” konulu panele geçildi.

Panelin moderatörlüğünü Prof. Mustafa Apaydın yaparken, Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Em. Büyükelçi Gürcan Türkoğlu ve Metin Turan konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmacılar Yaşar Kemal’in hayatına, romancılığına, diline ve kişiliğine dair önemli konulara değindi.