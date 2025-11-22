Adana Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü'nce kurulan Toprak ve Su Analizi Laboratuvarı'nda; toprak ve su analizinin yanı sıra tarla ve bahçe ziyaretleriyle yerinde bilgilendirme de gerçekleştiriliyor.

ADANA (İGFA) - Adana'nın verimli topraklarında üretimi daha bilinçli, sürdürülebilir ve kazançlı hale getirmek için oluşturulan laboratuvarda modern cihazlarla yapılan analizlerle; toprağın besin değeri ve su kaynaklarının tarıma uygunluğu tespit ediliyor.

YERİNDE BİLGİLENDİRME HİZMETİ

Toprak analizi, su analizi ile tarla ve bahçe ziyaretleriyle yerinde bilgilendirme hizmetleri veren birimde analiz yaptırılması; gereksiz gübre kullanımını önleme, maliyeti azaltma, ürün kalitesini artırma, toprak sağlığını koruma gibi amaçlara hizmet ediyor.

Analiz sonuçları uzman ziraat mühendislerince değerlendiriliyor ve üreticiye özel önerilerle teslim ediliyor.