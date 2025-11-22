2025 Akdeniz Offroad Kupası, 2. Ayak Yarışı 15-16 Kasım 2025 tarihlerinde Adana ili Çukurova ilçesi Örcün mevkisinde gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediyesi destekleriyle, Akdeniz Motor Sporları ve Off-Road Kulübü tarafından organize edilen Off-Road yarışlarına, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın düşmesi sonucu şehit olan 20 askerimizi anmak için 20 araç katıldı. 40 sporcunun iştirak ettiği yarışlarda araçlar Türk Bayraklarıyla donatıldı.

ADANA (İGFA) - 20 araç ve 40 sporcunun katıldığı organizasyon Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünden Start Seremonisi ile başladı.

İzmir'in Süper Lig'de 20'inci gurur yılı
İzmir'in Süper Lig'de 20'inci gurur yılı
İçeriği Görüntüle

Adana Örcün Mevkisinde 11:00'da başlayıp ödül töreni ile tamamlandı. Yarışlar 450 dönümlük Örcün Kamp alanında düzenlendi.

BÜYÜK HEYECANI ŞEHRİMİZE TAŞIMAKTAN MUTLUYUZ

Seremonik açılışı gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, Akdeniz Off-Road Kupası'nın startını verdiklerini söyledi. Güngör Geçer şunları söyledi: 'İkincisini düzenlediğimiz Akdeniz Off-Road Kupası'nın startını verdik. Bu büyük heyecanı şehrimize yeniden taşımaktan mutluyuz. Tüm yarışmacılara üstün başarılar ve sorunsuz bir etap diliyorum. Akdeniz Off-Road Yarışları'nı Örcün'de başlattık. Misafirlerimiz ve hemşehrilerimizle heyecan dolu bir gün yaşıyoruz. Tüm yarışmacılara başarılar diliyorum.'

Kaynak: RSS