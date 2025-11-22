2025 Akdeniz Offroad Kupası, 2. Ayak Yarışı 15-16 Kasım 2025 tarihlerinde Adana ili Çukurova ilçesi Örcün mevkisinde gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediyesi destekleriyle, Akdeniz Motor Sporları ve Off-Road Kulübü tarafından organize edilen Off-Road yarışlarına, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın düşmesi sonucu şehit olan 20 askerimizi anmak için 20 araç katıldı. 40 sporcunun iştirak ettiği yarışlarda araçlar Türk Bayraklarıyla donatıldı.

ADANA (İGFA) - 20 araç ve 40 sporcunun katıldığı organizasyon Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünden Start Seremonisi ile başladı.

Adana Örcün Mevkisinde 11:00'da başlayıp ödül töreni ile tamamlandı. Yarışlar 450 dönümlük Örcün Kamp alanında düzenlendi.

BÜYÜK HEYECANI ŞEHRİMİZE TAŞIMAKTAN MUTLUYUZ

Seremonik açılışı gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, Akdeniz Off-Road Kupası'nın startını verdiklerini söyledi. Güngör Geçer şunları söyledi: 'İkincisini düzenlediğimiz Akdeniz Off-Road Kupası'nın startını verdik. Bu büyük heyecanı şehrimize yeniden taşımaktan mutluyuz. Tüm yarışmacılara üstün başarılar ve sorunsuz bir etap diliyorum. Akdeniz Off-Road Yarışları'nı Örcün'de başlattık. Misafirlerimiz ve hemşehrilerimizle heyecan dolu bir gün yaşıyoruz. Tüm yarışmacılara başarılar diliyorum.'