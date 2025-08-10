Türkiye'nin denizlerde hidrokarbon arama çalışmalarını hızlandırmak amacıyla enerji filosuna kattığı 7. nesil teknolojiye sahip Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, görevde 3 yılı geride bıraktı. Karadeniz’deki Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfeden gemi, Türkali-33 kuyusunda çalışmayı sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Türkiye Petrolleri (TPAO) tarafından 2022 yılında milli enerji filosuna dâhil edildi. 7. nesil derin deniz sondaj gemisi sınıfında yer alan Abdülhamid Han, 3 bin 650 metre su derinliğinde çalışabilme kapasitesine ve 12 bin 120 metre maksimum sondaj derinliğine sahip. 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan gemi, teknik özellik ve donanımlarıyla dikkat çekiyor.

İlk Görev Yeri Akdeniz

Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, 9 Ağustos 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Mersin'in Taşucu Limanı'ndan ilk görev yeri olan Akdeniz’deki Yörükler-1 kuyusuna uğurlandı.

Akdeniz’de 3, Karadeniz’de 6 Sondaj Yaptı

Abdülhamid Han, bugüne kadar Akdeniz ve Karadeniz’de toplam 9 kuyuda sondaj yaptı. Akdeniz’deki Yörükler-1, Taşucu-1 ve Akseki-1 kuyularında sondaj faaliyetleri yürüten gemi, Karadeniz’deki ilk sondajını ise 8 Kasım 2024’te Amasra-4 kuyusunda gerçekleştirdi. Abdülhamid Han, Karadeniz’de Amasra-4 kuyusunun yanı sıra Türkali-19, Türkali-23, Türkali-27, Türkali-28, Göktepe-3 kuyuda sondaj faaliyetlerini tamamladı.

75 Milyar Metreküplük Müjdenin Mimarı

Göktepe-3 kuyusunda bu yıl 27 Mart'ta başlayan çalışmalarını Mayıs ayında tamamlayan Abdülhamid Han, Karadeniz’den gelen yeni müjdenin de mimarı oldu. Gemi, Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptı. Bu miktar ile Türkiye’deki konutların doğal gaz ihtiyacı yaklaşık 3,5 yıl boyunca karşılanabilirken söz konusu doğal gaz keşfinin ekonomik değerinin ise 30 milyar dolar olduğu hesaplanıyor.

Türkali-33’te Çalışmaya Devam Ediyor

Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyan Abdülhamid Han, çalıştığı 10’uncu kuyudaki faaliyetlerine de devam ediyor. Gemi, halihazırda Karadeniz’deki Türkali-33 kuyusunda sondaj çalışmaları yürütüyor.

Bakan Bayraktar: Derinlere İndikçe Umudu Yüzeye Çıkardı

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “3 yıl önce bugün enerjide bağımsızlık yolunda önemli bir adım atıldı. Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz yeni keşifler için ilk görevine yelken açtı. Geride kalan 3 yılda derinlere indikçe umudu yüzeye çıkardı ve 75 milyar metreküplük keşifle milletimize büyük bir gurur yaşattı. Biz inanıyoruz ki bu sadece bir başlangıç. Hedefimiz belli; Enerjide Tam Bağımsız Türkiye.” ifadelerini kullandı.