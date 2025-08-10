Midyat Belediyesi, artan nüfus ve gelişen şehir yapısına paralel olarak hizmet kapasitesini artırmak amacıyla yeni ek belediye hizmet binasının temelini attı.MARDİN (İGFA) - Temel atma törenine Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, başkan yardımcıları Masum Cengiz ve Rıdvan Akyol, Fen İşleri Müdürü Veysel Tunç, birim müdürleri ve davetliler katıldı.

Başkan Şahin, törende yaptığı konuşmada mevcut ana belediye binasının 40 yıllık bir yapı olduğunu belirterek, “1987 yılında dönemin şartlarına göre inşa edilen binamız artık günümüz ihtiyaçlarına cevap veremiyor. Belediye birimlerimizin farklı binalarda hizmet vermesi, vatandaşlarımız açısından zorluk oluşturuyordu. Yeni bir belediye binasının maliyeti 350-400 milyon TL olacağı için, mevcut binamızın arkasındaki atıl durumda bulunan otopark alanını değerlendirme kararı aldık. Bu projeyi yaklaşık 40 milyon TL’ye, ihale bedeli ise 28 milyon 686 bin TL’ye mal edeceğiz. Böylece yeni binanın maliyeti, sıfırdan yapılacak bir binanın onda biri kadar olacak” dedi.

Yeni ek binanın 9 ay içinde tamamlanacağını ifade eden Şahin, “Bu binada farklı binalarda hizmet veren birimlerimiz toplanacak. Vatandaşlarımızın belediye hizmetlerine erişiminde büyük kolaylık sağlayacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Kesilen kurban ve yapılan duaların ardından Başkan Şahin, temel atma butonuna basarak inşaat sürecini başlattı.

Projenin Detayları

Yeni ek belediye hizmet binası 257 metrekare taban alanına ve toplam 1.043 metrekare kapalı inşaat alanına sahip olacak. Modern mimariye sahip binada Belediye Meclis Salonu, toplantı odası, başkanlık ofisi, özel kalem birimi, misafir dinlenme odası ve çeşitli çalışma ofisleri yer alacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte belediye hizmetlerinin daha modern, hızlı ve verimli şekilde sunulması hedefleniyor.