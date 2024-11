Manhattan’daki Times Square’de bir esnaf, her gün Kur'an dinletisi yaparak ve bunun için 50 dolar ceza ödüyor. Mısır vatandaşı olan Ramazan (Ramadan) ismindeki esnaf, inancını yaşarken karşılaştığı zorluklara rağmen 10 yıldır bu geleneği sürdürüyor. Ramazan, belli dönemlerde engellerle karşılaşsa da "Kur'an'ım gürültü değil" diyor.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - Times Square'de Kur'an dinletisi yapan esnafın mücadelesi: 10 yıldır her gün 50 dolar ceza ödüyor

Manhattan’ın kalbinde, Times Square’de her gün yüksek sesle Kur'an dinleyen bir esnafın hikayesi dikkat çekiyor. New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli'ye konuşan Ramazan isimli esnaf, burada 10 yıldır her gün 50 dolar ceza ödeyerek dinini yaşadığını belirtiyor.

Yüksek sesle müzik çalan diğer esnaflar ve turistlere rağmen yalnızca kendisinin bu sebepten ceza aldığını anlatan Ramazan, "Burada herkes yüksek sesle müzik çalıyor, ama benim Kur'an’ım sorun oluyor" diyor.

Ramazan, Times Square’de yaşadığı bu zorlukları sabırla kabullenmiş ve her gün ödediği cezaları bir engel olarak görmüyor. Her gün 50 dolar ceza ödeyerek, inancını yaşama kararlılığını sürdürüyor. "Kur'an dinlediğim için her gün ceza ödüyorum. Ama bu bana engel olmuyor" diyen Ramazan, 10 yıldır aynı ritüeli yerine getirmeyi sürdürüyor.

Ramazan, çevredeki gürültüye dair bir ayrım yapmayarak "Burada yüksek sesle başka müzikler çalınıyor, ama onlar sorun olmuyor. Sadece benim Kur'an’ım sorun oluyor" diyor. Her gün ödediği cezaya rağmen, "Ben Müslümanım, Kur'an’ı seviyorum" diyerek, inancının her şeyden önce geldiğini vurguluyor.

Ayrıca, burada Kur'an dinlemeye gelen diğer insanlardan da bahsediyor ve insanların kendisiyle benzer şekilde huzur bulduğunu belirtiyor. Ramazan, "Ödediğim para cezası önemli değil. Burada Kur'an’ı dinlemeye gelen insanlar da oluyor" diyor.