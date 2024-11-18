Amerika Türk Kadınlar Birliği’nin (ATKB) organize ettiği ve Atatürk Okulu’nda gerçekleştirilen "Aile Destek Programları", 16 Kasım'da yapılan ilk toplantı ile başladı.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - ABD'deki etkinlikte, çocukların gelişimi ve ebeveynlik üzerine önemli bilgiler paylaşan Dr. Burçin Öğrenir, katılımcılara teknolojinin çocuklar üzerindeki etkilerinden, Türk kimliğinin korunmasına kadar geniş bir yelpazede rehberlik sundu.

Dr. Öğrenir, özellikle son yıllarda çocuklar arasında ruhsal sağlık sorunlarının arttığını belirtti.

Anksiyete, depresyon gibi sorunların yanı sıra, teknoloji bağımlılığı ve ekran başında geçirilen sürelerin, çocukların gelişimini olumsuz etkileyen başlıca faktörlerden olduğunu vurguladı. "Çocuklarımızın sorumluluklarını yerine getirmemeleri, ekran başında aşırı vakit geçirmeleri büyük bir sorun haline geldi" diyen Öğrenir, ailelere ekran süresi yönetimi konusunda daha bilinçli olmaları tavsiyesinde bulundu.

OKUL VE AİLE İLETİŞİMİ

Dr. Öğrenir, ebeveynlerin çocuklarının okul sistemi ve eğitim hakları konusunda daha fazla bilgi sahibi olmaları gerektiğinin altını çizdi. Özellikle Covid-19 sonrası okullarda ortaya çıkan akademik boşlukların, Türk aileleri için ekstra zorluklar yarattığını ifade eden psikolog Öğrenir, ailelerin, okul yönetimleriyle daha yakın iletişim kurarak çocuklarının akademik ve sosyal ihtiyaçlarını daha iyi anlayabileceğini söyledi.

Türk kültürünün ve kimliğinin korunması konusuna da değinen Öğrenir, çocukların farklı bir kültürde büyürken evdeki geleneklere uymada zorlanabileceğinin de altını çizdi. Ergenlik döneminde bu çatışmaların arttığını ifade eden Dr. Öğrenir, "Türkçe konuşma, Türk geleneklerini sürdürme gibi konularda çocuklar zaman zaman çekinceler yaşayabiliyor. Ailelerin, çocuklarıyla açık ve sağlıklı iletişim kurarak, Türk kimliğini kaybetmeden bu zorlukları aşmaları çok önemli" dedi.

AİLE İÇİ DİNAMİKLER VE DESTEK PROGRAMLARININ ÖNEMİ

Son olarak, ailelerin sadece çocuklarına değil, kendilerine de dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Dr. Öğrenir, ebeveynlerin ruh sağlığının, çocukların sağlıklı gelişimi için kritik bir faktör olduğunun altını çizdi. Dr. Burçin Öğrenir, "Aileler için dengeyi bulmak çok önemli. Hem kendi ihtiyaçlarımızı hem de çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için birbirimize destek olmalıyız" diyerek programların, ailelerin dayanışmasını ve bilinçlenmesini sağlamak adına büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

Etkinliği Türk aileleri için önemine dikkat çeken Öğrenir, ilerleyen dönemlerde bu tür bilgilendirme programlarının devam edeceğini duyurdu.