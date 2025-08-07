Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarımı ve yerli üreticiyi desteklemek amacıyla Çubuk ilçesi Yazır Mahallesi’nde “Ürün İşleme Tesisi” kuruyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarımı ve yerli üreticiyi desteklemek amacıyla Çubuk ilçesi Yazır Mahallesi’nde “Ürün İşleme Tesisi” kuruyor.

İnşaatının yüzde 65’i tamamlanan tesis ile Ankara'da tarımın ve üretimin güçlenmesi hedeflenirken, tesisin yerli üreticinin kalkınmasına öncülük edecek bir kompleks olması planlanıyor.

TESİS ANKARA'DA TARIMIN GÜÇLENMESİNE ÖNCÜLÜK EDECEK

Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı Üst Yapılar İnşaat Yapım Şube Müdürü Mehmet Akif Güneş, “Proje alanımız 18 bin metrekareden oluşuyor. 3 bin 300 metrekare ürün işleme tesisimiz, 330 metrekare idari binamız ve 360 metrekare selektör binamız yer alıyor. Ürün işleme tesisinin içerisinde ürünlerin işlendiği bir bölme, bir sevkiyat alanı ve soğuk hava deposu var. Tesisimiz ile Ankara'da üretilen çeşitli tarım ürünlerinin yerli üreticiden alınarak işlenmesi ve işlenen bu ürünlerin de sevkiyat yeri olarak kullanılmasını planlıyoruz. Ankara'da tarımın güçlenmesine öncülük edecek bir tesis olmasını hedefliyoruz. İnşaatımız şu an yüzde 65 seviyesinde. Yıl sonunda tesisimizi halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” dedi.