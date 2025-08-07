Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentin dört bir yanında temizlik, çevre düzenlemesi ve genel bakım çalışmalarını sürdürüyor.ADANA (İGFA) - Son olarak Sarıçam Bayramhacılı ve Seyhan Dilberler Sekisi’nde temizlik, çevre düzenleme ve genel bakım çalışması gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, her iki bölgeyi de daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuşturdu.

Adana’nın her açıdan daha yaşanabilir bir kent olması için, hizmetleri kesintisiz sürdürdüklerini açıklayan Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü bürokratları, Adana’nın temiz tutulması konusunda vatandaş farkındalığının da önemine değildi.

Yetkililer, Büyükşehir ekiplerinin kentin temiz ve düzenli tutulması için çalıştığını ancak Adanalıların caddelere, sokaklara, parklara, piknik alanlarına, nehir, göl ve deniz kenarlarına, suya; plastik, şişe, ambalaj, poşet, yiyecek-içecek atıkları ve diğer çöp materyallerini atmayarak, kentin temiz ve güzel bir görünüme kavuşmasına destek olabileceklerini açıkladılar.