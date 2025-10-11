Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) tarafından düzenlenen 18. İstanbul Hazır Giyim Konferansı'nın ikinci ve son günü yapılan 'B2B İkili İş Görüşmeleri' kapsamında global alım grupları, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformları ve yerli üreticiler bir araya geldi.

İSTANBUL (İGFA) - T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile gerçekleştirilen organizasyonda bu yıl bin 500'ün üzerinde görüşmenin yapıldığını söyleyen TGSD Başkanı Toygar Narbay, 'Maliyet baskısı rekabetçiliğimizi azaltsa da üretim kalitemiz, tasarım kabiliyetimiz, inovatif yönümüz, lojistik gücümüz ve yakından tedarik avantajımız sayesinde Türkiye hala global alım gruplarının öncelikli tercihlerinden biri olmaya devam ediyor' dedi.