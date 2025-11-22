ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ara tatilde gençlerin doğayla buluşmasını sağlamak amacıyla Pursaklar Karaköy Mesire Alanı'nda İzcilik Kampı düzenledi. ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen kampa, ABB Spor Kulübü'nün İzcilik Kulübü üyeleri ile Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 7-18 yaş aralığındaki yaklaşık 200 izci katıldı.

BİR HAFTA BOYUNCA HEM ÖĞRENDİLER HEM DE SOSYALLEŞTİLER

9-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen kamp boyunca öğrenciler, temel izcilik eğitimleri, doğa yürüyüşleri, takım oyunları ve çeşitli beceri atölyeleriyle buluştu. Genç izciler ateş yakma, düğüm atma, telsiz kullanımı, okçuluk ve el becerileri gibi etkinliklerle bir hafta boyunca hem öğrendi hem de sosyalleşti.