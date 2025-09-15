İzmir'de 29 Ağustos-9 Eylül 2025 tarihleri arasında Kültürpark’ta gerçekleştirilen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 12 gün boyunca ticaret, kültür, sanat, spor ve eğlenceyi bir araya getirdi. 94. İEF, 12 gün boyunca 776 bin 843 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı, ticaretin yanı sıra konserler, sergiler, çocuk ve gençlik aktiviteleri, sokak performansları ile ziyaretçilerine dolu dolu 12 gün yaşattı.

Açılışı, Balkanlılar Halk Dansları Festivali ekiplerinin de katılımıyla görkemli bir kortejle yapılan İEF’nin bu yılki onur konuğu ülkesi Bosna Hersek oldu. Bosna Hersek’ten Tuzla, Stari Grad ve Centar belediyeleri başta olmak üzere birçok kurum, ticaret odası ve kültürel temsilcilik fuara katıldı.

Bosna Hersek’in yanı sıra Fransa, Hindistan, Ukrayna, Kamboçya ve Fildişi Sahili de fuarda yerini alarak uluslararası atmosferi güçlendirdi. B40 Kültürel ve Ekonomik İş Birliği Zirvesi için kente gelen üst düzey heyetler de fuarı ziyaret ederek İzmir’in diplomatik ve kültürel ağına katkı sağladı.

ÇİM KONSERLERİ’NDE COŞKU, SON GÜNLERDE BURUKLUK

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Çim Konserleri on binlerce müzikseveri Kültürpark’ta buluşturdu. Candan Erçetin, Edis, Yıldız Tilbe, Ceza, Mustafa Sandal, Selda Bağcan, Derya Uluğ, Gripin ve Sertab Erener sahne alarak İEF akşamlarını renklendirdi. Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen terör saldırısında iki polisin şehit olması nedeniyle 8–9 Eylül tarihlerinde planlanan Duman ve Mor ve Ötesi konserleri ile eğlence etkinlikleri iptal edildi.

TARİH VE SANAT BİR ARADA

Fuar bu yıl da dikkat çekici sergileriyle öne çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Folkart iş birliğiyle hazırlanan “Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı-Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sergisi”, bugüne dek görülmemiş 250 fotoğraf ve 226 kişisel eşya ile ziyaretçilere tarihi bir yolculuk yaşattı. Zübeyde Hanım’ın mektuplarından Atatürk’ün sağlık cihazlarına kadar birçok özel parça büyük ilgi gördü. Dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol’un “Şifanın Algısı” ve ilk kez sergilenen “Makine Rüyaları: Ege” sergileri, veri bilimi ve yapay zekayı sanatla buluşturan özgün çalışmalarıyla izleyiciyle buluştu.

“Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” Atatürk Sergisi 21 Aralık, Refik Anadol’un “Şifanın Algısı” ve “Makine Rüyaları: Ege” sergileri ise 30 Eylül’e kadar açık olacak.

Kültürpark’ta 1939 yılında inşa edilen ve geçmişte İzmir Tarih ve Sanat Müzesi olarak kullanılan bina, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilip görsel sanatlar galerisi haline getirilerek İzmirli Seramik Sanatçısı Mehmet Tüzüm Kızılcan’ın adıyla açıldı. Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi, 94. İEF ile birlikte, İzmirli Uluslararası Dokuma Sanatçısı Fırat Neziroğlu’nun “İzmir’i Özledim” sergisi ve Mehmet Nuri Göçen Vakfı Uluslararası Seramik Koleksiyonu’nu sanatseverlerle buluşturdu.

Pakistan Pavyonu’nda ise İzmir Planlama Ajansı’nın (İZPA), “İz’in Peşinde Şehrin İçinde” sergisi yer aldı. 94. İEF’ye renk katan sergide, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin birçok alanda yürüttüğü çalışmalarda somutlaştırdığı yol haritasının detayları paylaşıldı.

Restore edilerek yeniden hizmete açılan Göl Gazinosu, sosyal tesis olarak halktan yoğun ilgi görürken İzmir Mutfak Müzesi’nin ön sergisine de ev sahipliği yaptı, nostaljik belleği yeniden canlandırdı.

AÇIK HAVADA KÜLTÜR VE EĞLENCE BULUŞTU

Fuar boyunca Kültürpark’ın dört bir yanı bir açık hava sahnesine dönüştü. Atatürk Açık Hava Tiyatrosu, tiyatro oyunlarından stand-up gösterilerine ve illüzyon şovlarına kadar zengin bir programa ev sahipliği yaptı. Uluslararası sokak gösterileri ve sanatçıların performansları büyük ilgi gördü. Bu yıl ilk kez açılan Yeme-İçme ve Etkinlik Alanı ziyaretçilere festival havasında farklı bir deneyim yaşatırken, sahnede her akşam konserler, dans yarışmaları ve DJ performansları sergilendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından, Mobil Çocuk Sahne’de Kendini Arayan Zürafa, İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde ise Soytarılar Okulu isimli çocuk oyunları sahnelendi. Minikler, hem fuarın tadını çıkardı hem de oyunları izleyerek eğlenceli anlar yaşadı.

ÇOCUKLARA VE GENÇLERE ÖZEL ALANLAR

Fuarın en çok ilgi gören bölümlerinden biri de çocuklara ve gençlere ayrılan özel alanlar oldu. İzmir Çocuk Oyun Alanı, survivor parkuru, ağ labirenti, mini futbol, bowling ve langırt gibi aktivitelerle küçük ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. İZELMAN’ın çocuklara yönelik atölyeleri de yaratıcı çalışmalara sahne oldu.

Gençlik ve Spor Alanı ise enerjisi yüksek etkinliklere ev sahipliği yaptı. Red Bull aktiviteleri, satranç turnuvaları, VR deneyimleri, bilgi yarışmaları, karaoke ve dans atölyeleri gençlere dopdolu bir fuar deneyimi sundu. Büyükşehir Belediyesi’nin farklı birimlerinin düzenlediği el sanatlarından dansa kadar birçok atölye ve farkındalık çalışmaları da ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları da özel olarak hazırlanan stantla fuarda yerini aldı. Belediye hizmetlerinin ve projelerin tanıtıldığı stantta ziyaretçiler, A’dan Z’ye İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni yakından tanıma fırsatı buldu. Belediyeler Sokağı’nda ise ilçe belediyeleri kendi stantlarında hizmetlerini tanıtırken, ilçelerine özgü turistik yerler ve ürünlerini de fuar ziyaretçilerine sundu.