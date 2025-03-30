9 günlük Ramazan Bayram tatili dün başlasada, bayram tatilinin ilk gününde 766 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 5 kişi hayatını kaybederek, bin 219 kişi ise yaralandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikayta 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekipleri denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Bayram tatilinin ilk gününde 508 bin 962 araç denetlendi, 29 bin 622 araca hız ve radar işlemi, 46 bin 282 araca ise diğer işlemler yapıldı" dedi.

9 günlük Ramazan Bayram tatili dün başladı. Bayram tatilinin 1. günü (cumartesi) 766 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.219 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar… pic.twitter.com/NdcrLKeTnH— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 30, 2025

Bakan Yerlikaya, denetlemelerin kazaları önlemek için yapıldığını vurgularken, "Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil" mesajını yineledi.