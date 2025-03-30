AJet’in Ankara-Şam ve Sabiha Gökçen Havalimanı-Şam uçuşları başlıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ilk seferin 21 Nisan’da, Ankara’dan ise 22 Nisan’da gerçekleşecek uçuşların biletleri satışa çıktı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJet'in Ankara-Şam ve Sabiha Gökçen Havalimanı-Şam uçuşlarının başlayacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, 23 Ocak 2025 tarihinde İstanbul-Şam uçuşlarının başlamasıyla Suriye’yi bütün dünyaya bağladıklarını anımsatarak,“Şimdi de AJet, İstanbul Anadolu yakasındaki Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ve Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Şam uçuşlarını başlatıyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den Suriye’ye açılan yeni kapı: AJet Şam uçuşları başlıyor ✈️Ankara’dan 22 Nisan⏳Sabiha’dan 21 Nisan ⏳#TürkiyeHızlanıyor ???????? pic.twitter.com/aoFtqnxQeK— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) March 29, 2025

Biletlerin satışa çıktığını da belirten Bakan Uraloğlu, seferlerin detayları hakkında da bilgi verdi. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ilk seferin 21 Nisan Pazartesi günü yapılacağını açıklayan Uraloğlu, "Sabiha Gökçen-Şam seferleri Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri gerçekleşecek. Ankara-Şam uçuşları ise 22 Nisan günü başlayacak ve salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 sefer düzenlenecek. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 4, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan yapılacak olan 3 sefer ile AJet haftanın her günü Şam’a karşılıklı uçuş düzenlemiş olacak. İlerleyen süreçte hem talep hem de operasyonel uygunluk doğrultusunda sefer sayılarını artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.