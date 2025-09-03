Tarihle Mayalanan Şehir temasıyla 7. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali 19 Eylül’de başlıyor. Festival 21 Eylül’de sona erecek.

Özden DEMİRCİ (KOCAELİ İGFA) UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Gastronomi Şehirleri kategorisinde 2019 yılında dahil olan tescilli gastronomi şehri Afyonkarahisar, bu yıl yedincisi düzenlenecek Gastro Afyon Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali ile 19-21 Eylül 2025 tarihlerinde dünyanın dört bir yanından gelecek lezzet tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Bu yılın teması “Tarihle Mayalanan Şehir” olarak belirlenirken; festival, Afyonkarahisar’ın binlerce yıllık mutfak mirasını ve kültür

UNESCO YARATICI ŞEHİRLER AĞINDA

“TARİHLE MAYALANAN ŞEHİR”

Bu yılın teması “Tarihle Mayalanan Şehir” olarak belirlenirken; festival, Afyonkarahisar’ın binlerce yıllık mutfak mirasını ve kültürünü görücüye bir kez daha çıkarırken, dünya mutfaklarıyla harmanlayan etkinlikleriyle dolu dolu üç gün sunacak.

GASTRONOMİ DÜNYASININ YILDIZLARI AFYONKARAHİSAR’DA

Festivalde, 50’den fazla ünlü şef, Michelin yıldızlı restoranlarda çalışan şefler ve Masterchef yarışmacılarından tanıdık isimler mutfak başına geçerek hem Afyonkarahisar Mutfağını hem de kendi yörelerinin ve ülkelerinin lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturacak.

ŞEFLERDEN EŞSİZ SUNUM

Yerel ve yabancı şeflerin workshopları, “Afyonkarahisar Mutfağı / Dünya Mutfağı sentezi”ni canlı olarak sahnelere taşıyacak.

Özellikle kaymağı, lokumu ve sucuğuyla tanınan Afyonkarahisar, 2019’dan beri UNESCO’nun gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı’nda bulunmaktadır. Pek çok ünlü geleneksel lezzeti olan bu eşsiz mutfakta, hem et hem de hamur işi ustalıkla kullanılmaktadır.

ZENGİN ŞEHİRİN GÜÇLÜ COĞRAFYASI

Afyonkarahisar’ın süt ve süt ürünlerinin, et ve et ürünlerinin, yumurtasının, haşhaşının, domates ve patatesinin, vişne ve kirazının, su ve maden sularının bu derece ünlü olmasının arkasında ise şehrin zengin biyoçeşitliliği ve coğrafyası yer almaktadır.

HAŞHAŞI VE SUCUĞUYLA ÜNLÜ

Haşhaş tarımının yoğun olarak yapıldığı Afyonkarahisar’da, mandaların haşhaş küspesiyle beslenmesi, hem Afyonkarahisar kaymağının hem de et ve et ürünü olan sucuk, pastırma, sosis gibi lezzetini artırmaktadır. Yumuşak baharatlı otlarla beslenen besi hayvanları, bölgenin lezzetli sucuklarının da ününü artırmıştır.

Afyonkarahisar’da siyah haşhaş dışında kahverengi ve beyaz haşhaş da üretilmektedir. Üç ayrı çeşit haşhaşın beraber öğütülerek yapıldığı haşhaş ezmesi, Afyonkarahisar kahvaltılarının demirbaşı konumundadır. Afyonkarahisar Mutfağı’nın vazgeçilmezi olan haşhaş, yemeklerden salatalara böreklerden tatlılara ve ekmeklere kadar hemen hemen her şeyin içine konulmaktadır.

KAYMAĞI VE TATLILARIYLA ÜNLÜ ŞEHİR

Şehrin kendisi kadar ünlü olan lezzeti kaymak, kahvaltıda reçel ya da balla yenilmekte ya da tatlıların üstüne konularak tüketilmekte ve genellikle şehrin en ünlü tatlısı “ekmek kadayıfı” ve “vişneli ekmek kadayıfı” ile birlikte tüketilmektedir.

Bu bereketli topraklarda, kaymak kadar ünlü olan bir diğer lezzet ise lokumdur. Lokum sıcakken içine kaymak sürülüp yuvarlandığı kaymaklı lokum, günümüzde farklı çeşitlerde meyve ve kuruyemişler kullanılarak da farklı şekillerde hazırlanmaktadır. Ayrıca özel üretilen anasonlu, meyan köklü akide şekerleri de Avrupa’ya gönderilen ihraç kalemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

ÜNLÜ SANATÇILARLA KIŞ ÖNCESİ MÜZİK ZİYAFETİ YAŞANACAK

19 Eylül – Şahin Kendirci

20 Eylül – Soner Sarıkabadayı

21 Eylül – Cengiz Kurtoğlu konserleri ile Afyonkarahisar halkı ve misafirler keyifli zamanlar yaşayacak. Festivalin ritmini müzikle birleştirecek konserler göz kamaştıracak.

GUİNNESS REKOR DENEMESİ “DÜNYANIN EN BÜYÜK SUCUKLU YUMURTASI” YAPILACAK

Gastro Afyon 2025’in en iddialı etkinliklerinden birisi Guinness Dünya Rekoru denemesi olacak. 1 ton Afyonkarahisar Sucuğu ve 15 bin yumurta ile 25 metrekare çapında dev tavada pişirilecek “Dünyanın En Büyük Sucuklu Yumurtası”, tüm dünyada ses getirecek. Rekor denemesi festivalin 1. Günü 19 Eylül Cuma saat:11:00’da gerçekleştirilecek.

PROFESYONEL YARIŞMALAR VE ÖZEL ALANLARDA HEYECANLI ETKİNLİKLER YAPILACAK.

Afyon Culinary Cup – Profesyonel aşçılık yarışmaları;

Butik Pastacılık Yarışması – Şeker ve çikolata sanatının en tatlı halleri;

Kadınana Yöresel Yemek Yarışmaları – Kadınlararası Yemek Yarışması;

Beef Afyon Grill – Et severler için özel gurme köşesi

RENGA RENK FESTİVAL

Ayrıca Festival boyunca 175 firma standı, Afyonkarahisar lezzet mekanlarında tadım etkinlikleri, tarihi gezi turları, paneller, söyleşiler, yemek yarışmaları gerçekleşirken sokak sanatçıları ve görsel şovlar ortama heyecan katacak.

Çocuk oyun alanları ve çocuklara yönelik etkinlikler ile dolu dolu bir program siz lezzet tutkunlarını bekliyor olacak.

FESTİVALDE GÜÇ BİRLİĞİ

Herzaman ki gibi Güçlü İş Birliği ile Festival; Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi destekleriyle; Afyonkarahisar Ticaret Odası, Afyonkarahisar Ticaret Borsası, Zafer Kalkınma Ajansı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm ve Gastronomi Federasyonu’na bağlı 5 dernek, Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) iş birliğiyle gerçekleşecek.

HERKESİMDEN HEYECANLI BEKLEYİŞ

Şehrin tanınmış ve yöresel ürünlerde ön plana çıkan esnaflarının ve şirketlerinin festivalden dolayı heyecanlı oldukları ve misafirlerini bekledikleri biliniyor. Yerel, ulusal ve uluslararası basın mensupları aynı zamanda sosyal medya uzmanlarıda festivale ve Afyonkarahisar’a destek verecek.

AFPAD, “GASTRONOMİ DÜNYASINA GÜÇLÜ İZ BIRAKACAĞIZ”

Festival Komitesi’nden AFPAD Başkanı Executive Şef Hamza Kalkan; 19-21 Eylül 2025 tarihlerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi Festival Alanı’nda ücretsiz girişle gerçekleşecek 7. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali’ne tüm Afyonkarahisarlıları, tüm ulusal ve uluslararası misafirleri, lezzet tutkunlarını ve basın mensuplarını davet ettiklerini belirtti. Ayrıca festivalde belirlenen hedef ile Afyonkarahisar’ın zengin mutfak kültürünü yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak, UNESCO tescilli gastronomi şehrine yakışır bir organizasyonla hem turizm hem gastronomi dünyasında güçlü bir iz bırakarak alandaki yerini emin adımlarla sağlamlaştırmak olduğunu da sözlerine ekledi.

AFYON HALKINDAN BÜYÜK DESTEK

Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği (AFPAD) Başkanı Executive Şef Hamza Kalkan; “bundan önceki 6 festivalde harika işler yaptık, adım adım sağlam temellerle bugünlere geldik. Eksiklerimizi görerek her yıl hep ileriyi hep daha iyiyi hedef koyarak büyüdük. Bugünlerde yıl dönümünü andığımız Büyük Taaruzun Başkenti Afyonkarahisar’da bugüne kadar bize devlet kademesinden, Afyonkarahisar’ın bakan ve milletvekillerinden, Valilerimizden, Belediye Başkanlarımızdan, tüm siyasi, ticari, sivil toplum kuruluşlarından, esnaftan, siz değerli basın mensuplarından ve her bir Afyonkarahisar halkından büyük destek ve teveccüh gördük. Kardeşliğimizi ve ülkemize bağlılığımızı ve Afyonkarahisarlı olmanın aidiyetini geliştirecek bu 7. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali’nde her bir vatandaşı davet ediyoruz” diyerek sözlerine son verdi.

GÜÇLÜ BASIN DESTEĞİ

Uluslararası Haber Ajansı ve Türkuaz Haber Ajansı Ankara Temsilcisi / Haber ve Yayın Koordinatörü; aynı zamanda Gastronomi Uzmanı, Z Kuşağı Anadolu Mutfağında programının sunucu şefi Veysel Kavrayan’da Uluslararası 7.Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali’ni takip edecek.