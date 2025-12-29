Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile odaklı sosyal politikalar kapsamında çevrim içi danışmanlık hizmetlerini devreye aldı. Aile danışmanlığı ve psikososyal destekler ücretsiz sunulurken, uygulama 7 ilde pilot olarak başlatıldı.macıyla çevrimiçi psikolojik destek ve aile danışmanlığı hizmetini 7 ilde pilot olarak hayata geçirdi.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028) doğrultusunda ailelere yönelik danışmanlık ve psikososyal destek hizmetlerini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda aile danışmanlığı, boşanma süreci danışmanlığı, evlilik öncesi danışmanlık ve bireysel danışmanlık hizmetleri 81 ilde ücretsiz olarak sunuluyor.

Hizmetlerin erişilebilirliğini artırmak amacıyla çevrimiçi danışmanlık uygulaması hayata geçirildi. Gizlilik ve güvenlik ilkeleri esas alınarak yürütülen hizmet sayesinde bireyler ve aileler, bulundukları yerden uzman personel eşliğinde psikolojik destek alabiliyor.

https://twitter.com/tcailesosyal/status/2005614470094295412

Uygulamayla aile içi iletişim sorunlarının erken dönemde tespit edilmesi, çatışmaların daha etkili yönetilmesi, ebeveynlik becerilerinin güçlendirilmesi ve çocukların sağlıklı gelişiminin desteklenmesi hedefleniyor. Böylece aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi amaçlanıyor.

7 İL PİLOT OLARAK SEÇİLDİ

Pilot uygulama kapsamında, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesini temsilen Adana, İzmir, Erzurum, Şanlıurfa, Ordu, Sivas ve Sakarya illeri belirlendi. Pilot süreçle birlikte çevrimiçi danışmanlık hizmetlerinin ülke geneline yaygınlaştırılmadan önce daha etkin hale getirilmesi planlanıyor.

BAŞVURULAR E-AİLEM ÜZERİNDEN

Danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını e-Ailem sistemi üzerinden yapabiliyor. Başvuru işlemleri psikodestek.aile.gov.tr adresi aracılığıyla gerçekleştiriliyor.