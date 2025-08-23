Balıkesir Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Edremit Kitap Fuarı dördüncü gününde de yoğun katılımla devam etti. Konserlerden söyleşilere, imza günlerinden kültürel buluşmalara kadar dolu dolu geçen fuarda, edebiyat, müzik, tarih, ekonomi ve güncel meseleler konuşuldu.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen fuarın dördüncü günü, Anadolu Ermeni müziğinin usta ismi Udi Yervant’ın konseriyle başladı. Diyarbakır’ın türkülerine ve kendi ezgilerine uduyla hayat veren sanatçının şarkılarına dinleyiciler hep birlikte eşlik etti. Konserin sonunda Yervant’a teşekkür plaketini, Devlet Eski Bakanı Av. Önay Alpago takdim etti.

ORTADOĞU’NUN DEĞİŞEN DENGELERİ KONUŞULDU

Gazeteci Musa Özuğurlu, fuara çevrim içi bağlantıyla katılarak Ortadoğu ve Suriye’deki gelişmeleri, bölgedeki güç dengelerini anlattı. Ardından sahneye çıkan gazeteci Umur Talu, en zor dönemlerde bile tarihten ders alarak umudu diri tutmanın önemine vurgu yaptı:

“Yapmamız gereken umudu kaybetmemek, umudu birbirimize aşılamak” dedi.

“EKONOMİ NEREYE GİDİYOR?”

Türkiye’nin en çok merak edilen sorularından biri de fuarda ele alındı. Ekonomi yazarı Murat Muratoğlu ve gazeteci–TV programcısı Namık Koçak, ekonomide yaşanan sıkıntıları, nedenlerini ve çözüm yollarını değerlendirdi. Büyük ilgi gören söyleşinin sonunda konuklara plaketlerini, Parlamenterler Birliği Genel Sekreteri ve önceki dönem Balıkesir Milletvekili Namık Havutça sundu.

TARİHİN İZİNDE TALHA UĞURLUEL

Tarihçi–yazar Talha Uğurluel, İslam ve Osmanlı tarihine dair bilinmeyenleri anlattı. Çalışmayı, araştırmayı ve tarihi çok sevdiğini belirten Uğurluel, halk hikâyeleriyle arkeoloji ve sanat tarihini harmanlayan konuşmasıyla yoğun ilgi gördü. Plaketini Edremit Belediye Meclis Üyesi Muharrem Döğer takdim etti.

İRFAN DEĞİRMENCİ’DEN “UMUT VE MÜCADELE” MESAJI

Sabah haberleri ile tanınan Gazeteci ve yazar İrfan Değirmenci, “Anne Bir Sabah İyiler Kazanacak” kitabı üzerinden ifade özgürlüğü, medya baskısı ve toplumsal mücadeleye dair deneyimlerini paylaştı. Mizahla harmanlanan konuşmasında, “Dünyayı aşk kurtaracak, güzellik kurtaracak” sözleriyle dinleyicilerden büyük alkış aldı. Plaketini Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın sundu.

MEHTAP MERAL’DEN ŞİİR VE MÜZİK DOLU KAPANIŞ

Fuarın dördüncü günü, şair ve sanatçı Mehtap Meral’in edebiyat ve müziği buluşturduğu performansıyla sona erdi. Dinleyiciler hep birlikte şarkılara eşlik ederken, Meral geceyi “Karşıyım Karşı” şarkısıyla noktaladı. Plaketini Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer verdi.

BAŞKAN MEHMET ERTAŞ: “ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞİMİZİN AYDINLIK YÜZLERİ”

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, fuarda özellikle çocukları görmekten mutluluk duyduğunu belirterek “Kitap fuarımızda en mutlu olduğum misafirlerimiz kuşkusuz çocuklarımız. Okumak hem hayal gücünüzü geliştirecek hem de sizleri aydın gençler yapacak. Geleceğimizi şekillendirecek olan sizlersiniz” dedi.

YAZARLARLA İMZA GÜNLERİ

Fuar kapsamında İlyas Salman, Emre Gül, Barbaros Şansal, Talha Uğurluel ve İrfan Değirmenci, okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

KİTAP FUARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Yoğun katılımla geçen dördüncü günün ardından, 7. Edremit Kitap Fuarı yarına kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.