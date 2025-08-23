Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Stadı’nı yaptığı çevre düzenlemesi çalışmalarıyla estetik görünüme kavuşturdu. Süper Lig atmosferi yaşayan Kocaeli Stadı, birçok noktada yapılan yeniliklerle birlikte futbolseverlere daha modern ve konforlu bir maç deneyimi sunmayı hedefliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Stadı’nda yenileme ve düzenleme çalışmalarını tamamladı. Stadın çevresindeki korkuluklar ve çevresindeki beton duvarları boyayan ekipler, stat yolu üzerinde altyapı sistemlerinin geçtiği noktalarda araçlar için risk oluşturan baca kapaklarını ise yol seviyesiyle aynı kota getirdi. Böylece hem sürüş güvenliği hem de yol konforu artırılmış oldu.

Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekiplerince inşa edilen yeni açık otopark ise taraftarların stada daha düzenli ve güvenli şekilde ulaşmasını sağlayacak. TEM Otoyolu üzerinden doğrudan erişim imkânı sunan otopark, misafir tribünü girişinin hemen arkasında konumlandırıldı. Böylece hem trafik yoğunluğu azaltılacak hem de maç günlerinde güvenlik önlemleri güçlendirilecek.

SÜPER LİG, KENTE CANLILIK GETİRDİ

34 bin kişilik kapasitesiyle Türkiye’nin modern statları arasında yer alan Kocaeli Stadı, Kocaelispor’un Süper Lig’e dönüşüyle birlikte şehrin spor atmosferini canlandırdı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çevre düzenlemesi çalışmalarıyla futbolseverlerin konforu artırılırken, stadın estetik görünümünü de güçlendirildi.