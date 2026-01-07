İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma tarafından son 2 haftada 63 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 343 kilogram uyuşturucu madde ile 178 bin 615 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 162 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Türkiye genelinde geniş çaplı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı öncülüğünde yürütülen operasyonlar, 63 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Son iki haftada düzenlenen operasyonlarda 1 ton 343 kilogram uyuşturucu madde ile 178 bin 615 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 424 şüpheli yakalanırken, bunlardan 162'si tutuklandı, 70'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Antalya'dan İstanbul'a, İzmir'den Diyarbakır'a kadar birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlara 4 bin 644 ekipte görevli 14 bin 924 jandarma personeli katıldı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, 'Vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor ve sürmeye devam edecek' ifadelerini kullandı ve operasyonlarda görev alan tüm personeli tebrik etti.