Bu yıl 62'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bugün geleneksel kortej geçişi ve Cam Piramit'te gerçekleşecek açılış töreni ile başlayacak.

ANTALYA (İGFA) - Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 62'nci kez izleyicisiyle buluşuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 24 Ekim- 2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali 'kalpten' temasıyla perdelerini açıyor.

SANATÇILAR VE HALK KORTEJ'DE 'KALPTEN'BULUŞACAK

Altın Portakal Film Festivali, sanatçı ve oyuncuların halkla buluştuğu 'Geleneksel kortej geçişi' ile başlayacak. Sinema dünyasının tanınmış ve usta sanatçıları, bugün saat 15:30'da kortej geçişi ile bir kez daha Antalyalılarla bir araya gelecek. Kortej, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünden hareket edecek. Sırasıyla Yüzüncü Yıl, Güllük, Selekler, Cumhuriyet Meydanı, Valilik önü ve Işıklar Caddesi'ne, uğradıktan sonra Karaalioğlu Parkı'nda sona erecek.

KIRMIZI HALI VE ONUR ÖDÜLLERİ

Kortejin ardından Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde ise açılış töreni gerçekleşecek. Kırmızı halı geçişinin de yapılacağı açılış tören 19.00'da başlayacak. Gecede usta oyuncular Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen'e Onur Ödülü, senarist- yazar Feride Çiçekoğlu'na ise Emek Ödülü sunulacak. Oyuncular Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı, Başarı Ödülleri'nin sahibi olurken senarist-yönetmen Cansu Baydar da Genç Sinemacı Başarı Ödülü'nü alacak. 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, başarılı sunucular Cansu Canan Özgen ve Alpdoğan Esenoğlu'nun sunacağı açılış töreniyle sinemaseverleri karşılayacak.